Celso Freitas se pronuncia após demissão da Record

O jornalista Celso Freitas, que deixou a Record TV após 21 anos, se pronunciou sobre a demissão e contou que já estava esperando

Na última terça-feira, 11, a Record TV anunciou a saída de Celso Freitas após 21 anos na emissora. Nesta quarta-feira, 12, o jornalista se pronunciou sobre a situação e contou que já estava esperando ser demitido.

"A rescisão do contrato com a Record foi algo que eu já estava aguardando. Eu tenho sentimento de cansaço pelo dia a dia ao longo da minha carreira", começou ele, em entrevista para o programa Mulheres, da TV Gazeta.

Em seguida, ele afirmou que abriu as portas para novos jornalistas. "Todo dia fazendo a barba, estando apto a apresentar da melhor forma as notícias, os grandes acontecimentos. Eu acho que eu fechei um ciclo. E me sinto orgulho de ter criado na Record um mercado de trabalho para os jornalistas, para os telejornalistas", concluiu.

Celso Freitas ingressou na Record em 2004, para apresentar o Domingo Espetacular. Dois anos depois, ele assumiu a bancada do Jornal da Record, onde se manteve por 19 anos.

Na tarde de terça-feira, 11, a Record emitiu um comunicado enviado à imprensa para anunciar a saída do jornalista Celso Freitas, de 71 anos, de seu time de funcionários. O desligamento do comunicador da emissora acontece após 21 anos de parceria profissional e 19 anos como um dos titulares do Jornal da Record.

Leia a nota de agradecimento na íntegra:

A RECORD vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público.

Celso Freitas chegou à RECORD em 2004 para o lançamento do "Domingo Espetacular". Em 2006, passou a ser âncora do "Jornal da Record". Durante os 21 anos da emissora (especialmente os últimos 19 no JR) ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas. Também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o "Repórter Record" e as "Retrospectivas". Na Record News, comandou o "Entrevista Record News – Bastidores da Notícia" por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo emprestou seu talento no "JR 15 Minutos".

Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da RECORD. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso.

