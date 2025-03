BBB 25: Quem Guilherme vai indicar ao paredão? Brother define alvo

Líder da semana no BBB 25, Guilherme bateu o martelo e revelou aos aliados de jogo qual adversário deve indicar direto ao paredão

O brother Guilherme parece estar decidido sobre sua indicação ao nono paredão do BBB 25. Líder da semana, o fisioterapeuta falou novamente a respeito do assunto neste sábado, 15, durante uma conversa sincera com alguns aliados de jogo.

Guilherme, que entregou as pulseiras do Tá na Mira para seis brothers, revelou que indicará Gracyanne Barbosa para a berlinda. "Eu acho que não tem possibilidade de, mesmo se eu não indicar, alguém puxá-la no contragolpe. Para mim, nem existe essa possibilidade", declarou ele em um bate-papo com Aline, Diego Hypolito e Vitória Strada.

"Vai ser ela, porque não tem contragolpe, e muito por essa questão do que eu falei. Já tinha deixado claro quem seriam as três pessoas que eu continuaria votando. Tanto que meus votos foram primeiro em Camilla, depois Thamiris, e agora eu não vou mudar. Eu vou manter o que eu falei, nem adianta ", completou o genro de Delma.

Vale lembrar que Guilherme já havia manifestado o desejo de colocar Gracyanne Barbosa no paredão. Assim que venceu a prova do líder, realizada na quinta-feira, 13, o brother afirmou para a sogra que só não indicaria a musa fitness caso ela ganhasse imunidade em decorrência do Anjo.

Gracyanne Barbosa chora ao se desculpar com brothers

A sister Gracyanne Barbosa reuniu os participantes do BBB 25 na tarde deste sábado, 15, para uma conversa franca. Assim que todos chegaram na sala da casa mais vigiada do país, a musa fitness se desculpou por pegar comida de forma escondida.

O assunto veio à tona após o retorno de Renata da Vitrine do Seu Fifi. Durante a dinâmica realizada em um shopping do Rio de Janeiro, a bailarina soube pelo público do reality show que Gracyanne pegava alimentos de outros brothers sem avisá-los.

Renata, por sua vez, repassou a fofoca aos demais colegas de confinamento assim que voltou para o jogo, na manhã de sexta-feira, 14. Por isso, a musa fitness decidiu se pronunciar de uma só vez a respeito do assunto; confira mais detalhes!

