Ana Paula Padrão se pronuncia sobre saída do MasterChef: 'Coração apertado'

Após 10 anos no comando do MasterChef Brasil, a apresentadora Ana Paula Padrão revelou que não fará mais parte do programa

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão surpreendeu o público na noite de terça-feira, 29, ao anunciar sua saída repentina da Band. No comando do 'MasterChef Brasil' há 10 anos, a comunicadora revelou que deixará a emissora oficialmente após o fim da 11ª temporada.

Logo após a notícia, Ana Paula usou as redes sociais para compartilhar um vídeo explicando melhor sua decisão. De acordo com a apresentadora, seu objetivo é focar em novos projetos voltados a empresas privadas e educação.

Ao longo de sua despedida, ela agradeceu o carinho de todos os colegas de MasterChef e dos telespectadores que a acompanharam durante todos esses anos. "Deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado para dar atenção a outro lado meu: de empresária, na área de educação. Em breve, vou contar mais sobre isso. Hoje, é dia de prestar reverência à você. Obrigada, é genuíno, verdadeiro, MasterChef eu te amo. Siga seu caminho e brilho de marca forte, que tive o prazer de ajudar a construir, que seja assim por muitos e muitos anos", declarou.

Na legenda, Ana Paula Padrão completou o recado de despedida: "Já já começa o MasterChef e, daqui em diante, vocês estarão assistindo os meus últimos episódios. Em 2025, não farei mais parte do formato. Estou deixando minha família querida com muita emoção, carinho, admiração e desejando todo o sucesso (mais ainda!) do mundo. Obrigada a todos, inclusive vocês, que fizeram parte dessa jornada. Amo vocês!".

Ana Paula foi pioneira no MasterChef Brasil, formato que em muitos países não contava com um apresentador. Ao longo dos anos, criou uma forma inovadora de conduzir a disputa, servindo de inspiração para outras competições culinárias.

A saída de Ana Paula Padrão do MasterChef

Ana Paula Padrão deixará o comando do programa MasterChef Brasil no final deste ano, após encerrar seu contrato com a Band em comum acordo. A atração foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, e a jornalista foi fundamental para o sucesso dele, popularizando a gastronomia no país.

Segundo o comunicado da emissora, Ana Paula e despede durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", afirmou a apresentadora, que a partir de agora vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado.

