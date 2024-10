Ana Paula Padrão reflete decisão de não ter filhos: 'Nenhum arrependimento'

Apresentadora do MasterChef Brasil, Ana Paula Padrão destacou que não se sente 'menos feliz' por não querer se tornar mãe

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão abriu o coração ao falar um pouco sobre sua vida pessoal. Dona de uma carreira de quase 40 anos nas telinhas, ela comentou abertamente a respeito de cobranças em sua vida pessoal em relação à maternidade.

Em entrevista ao podcast 'PodDelas', de Tata Estaniecki, Ana Paula reforçou que ser mãe nunca fez parte de seus planos. De acordo com a apresentadora do 'MasterChef Brasil', da Band, a decisão de não ter filhos sempre foi abordada publicamente ao longo de sua vida.

"Se eu te disser que nunca fui muito cobrada, vai achar que eu estou mentindo, porque as mulheres são muito cobradas. A maternidade nunca bateu na minha porta como uma coisa que eu precisasse ter", iniciou ela. Em seguida, a comunicadora revelou que passou um período tentando engravidar, mas desistiu ao perceber que não era esse seu verdadeiro desejo.

"No meu segundo casamento, meu marido queria ter, eu estava ali no ‘deadline’ da natureza e falei: ‘tá bom, vamos tentar’. Tentamos, não consegui naturalmente e nem com tratamentos. Aí, eu falei: ‘gente, estou inventando um problema que eu não tinha’. Não era meu sonho de adolescente, nunca pensei nisso como uma possibilidade concreta na minha vida, meus sonhos eram outros", refletiu Ana Paula Padrão.

"Nunca me fez falta, nunca fui aquela pessoa que ama criança e precisa disso, para que eu estou inventando esse problema? Não sou uma mulher menos completa, não sou menos feliz, não sou uma mulher menos alegre com o grau de possibilidades que tenho na vida, não tenho nenhum arrependimento. E talvez por falar disso de uma maneira muito firme, eu não tenha sido cobrada como muitas mulheres foram", completou a jornalista.

