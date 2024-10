Ana Paula Padrão deixa a Band após 10 anos no comando do MasterChef

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida", afirmou a apresentadora Ana Paula Padrão, que encerrou o seu contrato com a Band em comum acordo.

Ana Paula Padrão deixará o comando do programa MasterChef Brasil no final deste ano, após encerrar seu contrato com Band em comum acordo.

A atração foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, e a jornalista foi fundamental para o sucesso dele, popularizando a gastronomia no país. Segundo o comunicado da emissora, Ana Paula e despede durante a exibição do MasterChef Confeitaria, edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", afirmou a apresentadora, que a partir de agora vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado.

Ana Paula foi pioneira no MasterChef Brasil, formato que em muitos países não contava com um apresentador. Ao longo dos anos, criou uma forma inovadora de conduzir a disputa, servindo de inspiração para outras competições culinárias.

A profissional esteve em todas as temporadas do talent show, além de participar de projetos voltados para o Jornalismo, como a cobertura da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014, e os programas Conexão com The New York Times, exibido pela BandNews TV em 2016 e o Ana Paula Padrão.doc, levado ao ar pela Band no ano seguinte.

Ana Paula Padrão quebra protocolo após eliminação no MasterChef Brasil

Durante o MasterChef Brasil, os candidatos precisaram realizar duas versões do crème brûlée, famoso doce francês. Andréia Kaupe ousou e resolveu apresentar uma versão doce e outra salgada de milho com camarão, porém não agradou os jurados.

"Poderia ter feito um prato muito bom, mas nada a ver esse camarão em cima. E a sua doce faltou forno, ficou muito mole", disse a jurada Helena Rizzo. Ao anunciar a saída da participante, Helena justificou a decisão. "Andréia, essa crème brûlée com esse camarão, essa mistureba que você fez hoje vai te tirar do MasterChef", afirmou. "Você estava indo tão bem, vacilou", completou Henrique Fogaça. Ana Paula Padrão, então, quebrou o protocolo do programa e fez questão de elogiar a eliminada. Veja o que ela disse!

Leia também: Ana Paula Padrão reflete decisão de não ter filhos: 'Nenhum arrependimento'