Ana Maria Braga tem data de retorno à Globo atualizada após afastamento

Ana Maria Braga está afastada do Mais Você por questões de saúde; a CARAS Brasil apurou quando a apresentadora retorna ao comando da atração

Cadê a Ana Maria Braga (75)? Essa foi a pergunta feita por muitos telespectadores do Mais Você nesta semana. A apresentadora faltou dois dias seguidos, por motivos de sua saúde. A estrela contou que está com uma bactéria, que é a mesma que causou o surto de virose no litoral no início do ano, mas será que ela já tem data para retornar ao programa matinal?

A CARAS Brasil apurou que Ana Maria Braga deve retornar nesta quarta-feira, 15, ao comando do Mais Você . A apresentadora já estaria se sentindo melhor e pronta para retornar com suas atividades profissionais.

Até o momento, está é a previsão de retorno de Ana Maria Braga ao Mais Você, que inclusive já foi comunicada à direção do programa, porém se ela sentir algum mal-estar ou receber uma nova recomendação médica, a volta da apresentadora será adiada.

Procurada pela CARAS Brasil, a Globo ainda não se manifestou sobre a data de retorno da apresentadora ao Mais Você. O canal de comunicação segue em aberto e, se retornarem ao contato, a reportagem será atualizada.

Enquanto Ana Maria Braga está afastada, a apresentação do Mais Você está na responsabilidade de Tati Machado (33), inclusive ela ainda comandou dois programas ao vivo na sequência da atração matinal. Na data, foi Tati quem esclareceu que a veterana estava com ‘piriri’.

