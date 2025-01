Ana Maria Braga falta no trabalho e revela diagnóstico: ‘Médico manda'

Cadê a Ana Maria Braga? Apresentadora se afasta do Mais Você, da Globo, pelo segundo dia seguido e explica diagnóstico

A apresentadora Ana Maria Braga faltou pelo segundo dia seguido no seu trabalho. Nesta quarta-feira, 14, ela anunciou que não estará no comando do programa Mais Você, da Globo, por causa de sua saúde. Inclusive, a comunicadora revelou o seu diagnóstico.

A estrela contou que está com uma bactéria, que é a mesma que causou o surto de virose no litoral no início do ano. Com isso, ela ainda precisa ficar de repouso.

“Pessoal, vou precisar de mais um dia para me recuperar. O médico manda repousar e nós obedecemos! Atestamos aqui que a bactéria do litoral subiu a serra. Por favor se cuidem. Nos vemos em breve”, disse ela.

Na terça-feira, 13, Ana Maria Braga precisou ser substituída às pressas por Tati Machado, que apresentou dois programas ao vivo na sequência. Na data, Tati contou que a veterana estava com ‘piriri’.

Ana Maria Braga foi ao casamento de Sabrina Sato

Na noite desta sexta-feira, 10, a apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, decidiu exibir o seu look para o casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que aconteceu na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. A veterana se arrumou para a ocasião em seu próprio camarim, após o comando do Mais Você, gravado em São Paulo. Com um vestido longo pink com detalhes em vermelho e laranja, a artista expôs a correria que foi chegar com o namorado, Fabio Arruda, ao casório, marcado para às 14h.

"Que tal, gente? Estou indo ao casamento de uma grande amiga minha, mas não posso contar. Estou muito feliz porque ela vai se casar hoje. Estou saindo direto do programa, que eu adorei fazer. Vou lá... Quando o padre ´perguntar, 'alguém tem alguma coisa contra?', eu acho que não vou estar lá ainda (risos). Só por isso que ela vai se casar (risos)", contou no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Mantida em segredo pelos noivos, a cerimônia reuniu apenas poucos familiares e amigos. Os noivos pediram para que os convidados evitassem o uso dos celulares.

