Nutricionista explica 'piriri' de Ana Maria Braga e alerta: 'Poderia levar a coisas mais graves'

Ana Maria Braga não compareceu à Globo para apresentar o Mais Você nesta segunda, 13. A apresentadora acordou com "piriri", gíria que define quando uma pessoa está com quadro de diarreia. Tati Machado, substituta de Patrícia Poeta no Encontro, foi convocada às pressas para substituir a titular da revista eletrônica.

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Pollyana Esteves, brasileira responsável pelo emagrecimento natural da cantora Adele, explica que um quadro de diarreia pode ter consequências graves se não for observado de perto por um especialista.

"A diarreia pode ter várias, como alguma coisa que a pessoa ingeriu e acabou agredindo o corpo. O intestino elimina para própria proteção do corpo, já que poderia levar a coisas mais graves. Fatores emocionais também podem ocasionar isso, algumas pessoas perante a situações de medo, ansiedade ou nervoso reagem com o intestino solto, determinados alimentos também podem agredir o intestino. O mais comum são infecções que levam a esse quadro", explica.

Segundo a especialista, pode ser que Tati tenha que trabalhar no lugar da veterana novamente. Isso porque dependendo da intensidade do "piriri", Ana terá que ficar em casa por pelo menos mais um dia para tratar os sintomas.

"Depende muito de vários fatores, como a causa, idade da pessoa, imunidade etc. Geralmente com auxílio de medicamentos em 2 dias já tá livre dos sintomas incômodos", conta Esteves, que revela os principais cuidados. "Principalmente com hidratação pois o risco de desidratar é muito grande, deve tomar soro, água de coco, muita água pra poder recuperar", diz.

Na maioria das vezes, a diarreia costuma não ser intensa. No entanto, é preciso ficar em alerta para quadros graves. "Desidratação severa, podendo levar também a desmaio e até mesmo hemorragia, aí deve procurar um hospital para tratamento mais específico", conclui.

