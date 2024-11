Ana Furtado esclarece rumores sobre ida para o SBT

Em entrevista recente, a apresentadora Ana Furtado respondeu aos rumores sobre uma possível ida ao SBT; confira os detalhes

Na última quarta-feira, 27, Ana Furtado e Boninho marcaram presença na gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos, realizado no Allianz Parque, em São Paulo. Em entrevista ao colunista Marcos Bulques, o casal esclareceu rumores sobre os próximos passos da carreira.

Com o fim de seu contrato com a Globo, o diretor de TV Boninho respondeu sobre uma possível parceria com o SBT, mas preferiu não dar detalhes. “Eu não sei ainda o que vou fazer, estou pensando. Todo mundo fala muita coisa, mas estou pensando”, disse ele durante entrevista ao colunista Marcos Bulques.

Já sobre projetos junto com a esposa, ele foi direto na resposta: “Isso acho que não. Não tenho a mínima ideia, não sei”, esclareceu.

Ainda durante a entrevista, Ana comentou os rumores sobre a possibilidade de assumir o lugar de Regina Volpato no comando do Chega Mais no SBT. Apesar de negar a informação, ela destacou que há interesse: “Não, não é verdade. Nunca houve um convite, mas não é que não exista o interesse”, garantiu a famosa.

Ana Furtado ganha elogios ao usar look estiloso

Ana Furtado arrancou elogios dos seguidores das redes sociais no último dia 19, ao compartilhar cliques inéditos esbanjando toda sua beleza e elegância.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou as fotos de um ensaio fotográfico que realizou. Para os registros, ela surgiu toda estilosa, usando um cropped e uma saia longa, uma rasteirinha e vários acessórios. Ana também prendeu os fios com um coque.

Ao dividir as imagens, a mulher de Boninho falou sobre a volta do sol. "Ele voltou com tudo… então, deixa o sol entrar!", escreveu ela na legenda, recebendo diversos elogios. "Linda como sempre", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Sempre maravilhosa", falou uma fã.