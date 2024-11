Ana Furtado ganha elogios ao usar look estiloso: 'Belíssima'

A apresentadora Ana Furtado recebeu elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos usando um look estiloso

Ana Furtadoarrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 19, ao compartilhar cliques inéditos esbanjando toda sua beleza e elegância.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou as fotos de um ensaio fotográfico que realizou. Para os registros, ela surgiu toda estilosa, usando um cropped e uma saia longa, uma rasteirinha e vários acessórios. Ana também prendeu os fios com um coque.

Ao dividir as imagens, a mulher de Boninho falou sobre a volta do sol. "Ele voltou com tudo… então, deixa o sol entrar!", escreveu ela na legenda, recebendo diversos elogios. "Linda como sempre", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Sempre maravilhosa", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado mostra vídeo romântico e se declara no aniversário de Boninho

A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o diretor Boninho, que completou 63 anos de vida. Em uma publicação no Instagram, ela postou um vídeo ao lado do amado, com quem está casado há 24 anos, e se declarou.

"Meu AMOR, meu companheiro e melhor amigo. Feliz 63! Hoje até o sol, tão raro em terras Londrinas, veio te prestigiar e abrilhantar ainda mais o seu dia. Que a vida siga sendo maravilhosa como você merece! E que a gente siga desbravando esse mundo sempre juntos, voando cada vez mais alto. Te amo", declarou ela.

Depois, Ana postou os registros com Boninho em Londres, na Inglaterra, e revelou como celebraram no aniversário dele por lá. "Dias bem vividos e felizes por aqui... Uma foto clássica… essa TEM que ter! 2. Jantar a dois 3. Trafalgar Square 4. Abraçando a árvore que tinha no caminha 5. Eu&Ele caminhando pelo Hyde Park 6. St. Paul’s Cathedral 7. É big! É boss! 8. 63 do Boninho 9. A sobremesa mais linda!", detalhou.Confira!

Leia também:Boninho e Ana Furtado vão a leilão e arrematam joia icônica de Hebe Camargo