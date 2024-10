Tiago Abravanel encaixa TV brasileira em musical: 'Referência para o público'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Abravanel detalha trabalho como ator, diretor e produtor do espetáculo musical Hairspray e conta planos para 2025

É com a montagem brasileira de Hairsprayque Tiago Abravanel (36) encontrou muito mais que a realização de um sonho. Foi na produção que ele viu uma oportunidade de encaixar a TV brasileira e a herança deixada por grandes apresentadores como seu avô, Silvio Santos (1930-2024), e também alcançou o público —que deixa claro o sucesso do musical.

"O fato de falar sobre o universo da televisão inevitavelmente já ficava no meu subconsciente. Obviamente, minhas referências, inclusive para pensar nessa nova versão, vieram muito de pensar na televisão como um instrumento de humor e referência para o público se identificar com a peça, que não se passa no Brasil", explica Tiago Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil.

Nos palcos como Edna Turnblad, ele também atua como diretor e produtor da versão que permanece em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, até dezembro. Para o artista, o trabalho chegou no momento certo e ainda se transformou em uma verdadeira faculdade para explorar suas facetas no trabalho dos bastidores.

Abravanel diz que trabalha no projeto desde o fim de 2019, quando comprou os direitos para a montagem. Desde então, ele veio pensando em formas de dar à história clássica de 1987 uma nova roupagem, fazendo uma versão diferente da peça norte-americana, que estreou em 2002, e do filme, exibido originalmente em 2008.

"Estar nessas três frentes, produção, direção e atuação, fez com que eu compreendesse a complexidade de fazer um projeto desse tamanho, é muito mais difícil", acrescenta. "[Mas], nem nos meus melhores sonhos, seria tão especial quanto está sendo. A reação do público tem nos surpreendido positivamente de uma maneira muito potente. Parece que a peça foi feita para ser encenada, vivida e assistida hoje."

Ele ainda assegura que, ao lado de Tinno Zani e Antonia Prado, e de um poderoso elenco —que conta com nomes como Vânia Canto, que interpreta sua filha, Tracy Turnblad— conseguiu ter uma visão macro do espetáculo, e assegura que não pretende parar os trabalhos como produtor e diretor por aqui. "O que lota teatro é um bom trabalho em equipe."

Tiago Abravanel e Vânia Canto como personagens de Hairspray | Foto: Ricardo Brunini e João Caldas

Para o futuro, Tiago Abravanel já se dedica à nova edição do Bloco do Abrava, seu bloco do pré-Carnaval de São Paulo. Além disso, pretende apresentar um projeto para plataformas de streamings sobre o universo dos fãs, e também prepara um novo projeto musical, no qual atuará como produtor e diretor.

Em cartaz no Teatro Renault, o musical Hairspray tem exibições às quinta e sextas-feiras, às 20h; e aos sábados e domingos em dois horários, às 15h e às 20h. A classificação indicativa é de 12 anos e o espetáculo possui 180 minutos de duração. Os ingressos estão disponíveis no site da Tickets for Fun.

