Rei Charles III leva estoque do próprio sangue para viagem internacional

Com viagem marcada para a Oceania, o Rei Charles III tomou a atitude de levar seus próprios métodos e estoque de sangue junto com ele

O Rei Charles III viaja para a Oceania na próxima sexta-feira, 18, e tomou a atitude de antecipar qualquer problema de saúde que possa acontecer enquanto estiver longe de casa. De acordo com o jornal The Times, o monarca decidiu levar um médico e um estoque do próprio sangue para a viagem internacional.

Em luta contra o câncer desde o início do ano, ele seguirá tendo a sua saúde monitorada durante a viagem oficial. Isso porque ele irá pausar a quimioterapia para viajar. Portanto, ele terá uma equipe médica a sua disposição e com todos os aparatos necessários para socorrê-lo caso seja necessário, incluindo sangue para transfusões.

Na viagem, Charles deverá se reunir com pesquisadores na Austrália para discutir as consequências de incêndios na região. E também falará com pesquisadores sobre o câncer de pele. Logo depois, ele vai se reunir com os chefes de governo da Commonwealth, que é uma organização do Reino Unido.

A recuperação do Rei Charles

A princesa de Gales Kate Middleton e o Rei Charles III estão em tratamentos contra tumores que foram descobertos no início de 2024. Agora, uma integrante da família real britânica revelou os bastidores de como os dois estão lidando a situação.

Esposa do Lord Frederick Windsor, Sophie Winkleman concedeu uma entrevista à revista hello! E falou sobre o que tem visto sobre Kate Middleton. Ela contou que encontrou com a princesa em julho e que foi maravilhoso ver o quanto ela está forte. “Foi tão animador vê-la, linda como sempre. Ela tem sido incrivelmente corajosa e está muito bem”, contou ela. Vale destacar que Kate já encerrou o tratamento de quimioterapia, mas ainda segue em observação médica para definir os próximos passos do tratamento.

Enquanto isso, Sophie também comentou sobre o Rei Charles III. Ela contou que o foco dele é se manter bem para fazer o seu serviço como monarca. “Dever e serviço fazem parte dele. Simplesmente, ele não consegue descansar, algo que aqueles que o amam estão desesperados para que ele faça”, disse ela, e completou: “Ele está lutando contra o câncer e não se dá um momento de folga. Ele é um homem extremamente inspirador”.