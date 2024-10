Fátima Bernardes mostra fotos da renovação de votos de Thais Fersoza e Michel Teló

Uma das convidadas da renovação de votos de Thais Fersoza e Michel Teló no Cristo Redentor, Fátima Bernardes mostra cliques no evento; veja

A apresentadora Fátima Bernardes foi uma das convidadas da renovação de votos de Thais Fersoza e Michel Teló nesta seguda-feira, 14, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Horas após o evento luxuoso e grandioso do casal, a jornalista encantou ao compartilhar alguns cliques curtindo o momento inesquecível dos pais de Melinda e Teodoro.

Usando um vestido laranja com brincos em vinho, a comunicadora marcou presença na renovação de votos dos famosos ao lado de seu namorado, o deputado Túlio Gadêlha. Durante a festa, Fátima Bernardes fez fotos com Lulu Santos, a colega de profissão Sônia Bridi e a filha da amiga, a influenciadora Mari Bridi, entre outros.

"Que alegria poder celebrar o amor com @tatafersoza e @micheltelo. Parabéns pela renovação dos votos depois de 10 anos de casados. Foi tudo lindo! A cerimônia no Cristo Redentor e depois a festa cheia de pessoas queridas. Que venham muitas outras comemorações assim", escreveu a jornalista sobre o evento que marca uma década do casal de forma inesquecível.

A renovação de votos de Thais Fersoza e Michel Teló aconteceu no Cristo Redentor e os filhos deles participaram do momento emocionante. A mamãe da dupla apostou em um vestido branco com bordado e aberto nas costas. Já a primogênita, Melinda, usou um modelo inspirado em seu vestido azul do casamento.

Relembre como foi o casamento de Michel Teló e Thais Fersoza em 2014

No dia 14 de outubro de 2014, Michel Teló e Thais Fersoza se casaram no civil com o registro da união sendo feito em um cartório de Santo Amaro, em São Paulo. Logo depois, eles fizeram fotos na mansão deles para registrarem os looks dos noivos. Ele usou um terno cinza clássico e ela inovou ao surgir com um vestido azul curtinho.

Na época, eles escreveram declarações nas redes sociais sobre o grande dia. "Ontem foi um dia muito especial! E como sempre falamos queremos dividir com cada um de vocês que sempre torcem tanto por nós e pelo nosso amor! Agora somos oficialmente Sr. e Sra! Rsrs Que orgulho, que alegria, que emoção.. Foi tudo perfeito e do jeitinho que sempre sonhamos, na nossa casa e cercados de amor! Meu lindo, meu amor, meu companheiro, meu namorado, meu marido.. Obrigada por me fazer tão feliz a cada dia! Vou te amar, cuidar, respeitar e proteger pra sempre! Agradeço a Deus por ter ao lado um homem que eu tanto admiro e tenho orgulho de ser esposa! Pra sempre juntinhos! Coração acelerado de tanto amor. Me sinto plena, completa.. @micheltelo te amo infinito, minha metade! ", afirmou.

O cantor também falou sobre o assunto, publicando uma segunda foto do matrimônio. "Minha esposa, minha mulher, meu amor, companheira! Ontem foi assim, de muito amor, amor que não cabe em nós! Obrigado à todos que torcem por nossa felicidade, obrigado pelas orações! @tatafersoza obrigado por ser minha mulher. Vou te cuidar, proteger e amar pra sempre. Sr e Sra Teló!!!", escreveu.