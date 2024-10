Destaque em Hairspray, Aline Cunha revela: 'Não sou formada em Teatro'

Em entrevista à CARAS Brasil, a grande voz do espetáculo da Broadway, Hairspray, Aline cunha fala sobre mudança de carreira e futuros planos

A cantora e atriz Aline Cunha está em cartaz com o espetáculo sucesso da Broadway, Hairspray, em uma montagem original estrelada por Tiago Abravanel, e vem ganhando destaque e reconhecimento no cenário artístico. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre mudança de carreira, revela futuros planos e ressalta a importância dos estudos.

"Como não sou formada em Teatro procuro participar de cursos, oficinas e até vivências artísticas para conseguir me preparar ainda mais. Acredito que estudar nunca é demais, pois consigo aprender coisas novas, conhecer novas pessoas e desenvolver novas formas de interpretação e construção de personagens, além de renovar os meus conhecimentos. Gostaria muito de dublar personagens e atuar em filmes/novelas, além de aprender a tocar baixo e um instrumento de sopro.", afirma.

Aos 36 anos, Aline é formada em Gastronomia, mas nunca abandonou a música, que além de ser a sua grande paixão, colaborou para que ela se descobrisse atriz: "Mesmo tendo conseguido efetivação de alguns estágios que realizei continuei trabalhando como cantora e conseguindo conciliar as duas áreas, às vezes trabalhando com a área de cozinha e também realizando uma apresentação musical para o contratante.", conta.

Foto: João Caldas - Hairspray

E continua: "Em 2019 uma amiga me inscreveu no KWC Brasil (karaokê World Champions) e fui campeã brasileira, no qual o prêmio era representar o Brasil na final mundial, naquele ano na cidade de Tóquio, Japão (...) Minha iniciação como atriz aconteceu pouco tempo depois desta viagem, pois comecei a realizar testes para filmes e ser convidada por algumas produtoras para realizar algumas gravações. Numa conversa informal, com uma das representantes da produtora, uma das atrizes, Luci Salutes, comentou que os responsáveis pelo musical “Se Essa Lua Fosse Minha” estavam procurando alguém para o papel de madrinha e me indicaram. Confesso que fui péssima, mas todos que estavam presentes naquela sala acreditaram que eu tinha as qualidades necessárias para conseguir interpretar o papel e realmente deu certo.", relembra a artista.

Enquanto conhecia o mundo do teatro, Aline explica que passou por um processo de desbloqueio para conseguir passar em outras audições, e após alguns 'nãos', a artista foi convidada para dar vida a cantora Sister Rosetta Tharpe, no musical O Rei do Rock, grande sucesso do primeiro semestre deste ano.

Em Hairspray, Aline interpreta a Motormouth Maybelle, uma mulher bem à frente do seu tempo que demonstra que a união faz a força e luta para que as pessoas negras tenham o direito de se apresentar na TV nos anos 60: "Essa personagem carrega uma grande responsabilidade, pois é vista como a voz da representatividade negra numa época de segregação e procura explicar e convencer a geração anterior para que não desistam da luta pela conquista da igualdade. Outro desafio foi desenvolver minha autoestima para interpretar alguém como a Maybelle, pois se vou interpretar uma mulher tão imponente preciso saber como é se sentir assim e para dar mais veracidade à personagem.", conta à CARAS Brasil.

O espetáculo está em cartaz em São Paulo, no Teatro Renault, e conta com um elenco composto por artistas como Tiago Abravanel, como Edna Turnblad, mãe da personagem principa, Emmy Oliveira, interpretando a Pequena Inez; Giovana Zotti, como Prudy Pingleton; Ivan Parente, no papel de Corny Collins; Liane Maya, como Velma Von Tussle; Lindsay Paulino, como Wilbur Turnblad; Pâmela Rossini, como Penny Pingleton; Rodrigo Garcia, como Link Larkin; Thales Cesar, como Seaweed Stubbs; Vânia Canto, como Tracy Turnblad e Verônica Goeldi, como Amber Von Tussle.