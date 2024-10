Zé Felipe divide opiniões ao cancelar médico da filha por razão inusitada: ‘Não vai’

Zé Felipe divide opiniões nas redes sociais ao explicar motivo para cancelar consulta com o ortopedista da filha com Virginia, Maria Alice

Recentemente, Zé Felipe gerou polêmica ao cancelar uma consulta médica da filha, Maria Alice, por um motivo inusitado. Em suas redes sociais, Virginia Fonseca contou que havia agendado uma consulta com um ortopedista para avaliar o andar da filha, de três anos. Mas o marido decidiu cancelar a avaliação, porque acha que a pequena anda igual ao avô, o cantor Leonardo.

Nos stories de seu Instagram, Virginia contou que estava preparada para sair de casa com a primogênita, quando o cantor decidiu desmarcar a consulta: "Estava pronta para ir ao médico com a Maria Alice, e Zé cancelou. Ela anda igual ao Leo. A gente tinha marcado ortopedista para ela”, a influenciadora contou que notou um detalhe no jeito de andar da menina.

“Ele falou: 'Não vai! Ela saiu do meu saco, eu saí do saco do meu pai, e ela vai andar assim", Virginia declarou. Ao fundo, Maria Alice pede para ir ao médico para ‘cuidar da perna’ e o pai repreende: "Você não vai. Eu cancelei. Você vai brincar", declara o artista. Na sequência, a mãe pede que a pequena dê uma voltinha para mostrar seu andar: 'Desfila pra mamãe'.

Apesar de ter apagado o vídeo pouco tempo depois, a conversa entre Virginia e Zé Felipe viralizou nas redes sociais e gerou uma divisão de opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns defenderam a importância da avaliação médica quando a menina ainda é crianças, outros acreditaram que o pai da menina estava certo em sua decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONCEITO SERTANEJO (@conceitosertanejo)

“Lá pra frente ela vai ficar muito brava com o Zé. Principalmente quando ela está na fase de usar salto”, uma seguidora criticou a atitude do artista. “Desculpa, Zé Felipe não concordo com você. Leva a menina ao ortopedista. Depois ela vai te cobrar isso, viu?”, opinou outra. “Só eu que não vi nada de diferença no andar dela?”, mais uma seguidora escreveu.

Vale lembrar que, além de serem pais de Maria Alice, de três anos, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de duas crianças: Maria Flor, que está prestes a completar dois anos, e o pequeno José Leonardo, que tem apenas um mês de vida. Em suas redes sociais, o casal costuma compartilhar momentos do dia a dia com os filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Filho de Virginia usa look em homenagem a Zé Felipe:

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao mostrar o look de seu filho caçula, José Leonardo, que está com um mês. Em uma foto publicada nos Stories do Instagram, o irmão de Maria Alice, de três aninhos, e de Maria Flor, que fará dois anos no dia 22 deste mês, surgiu usando uma camiseta preta.

Na roupinha, estão estampadas várias fotos do papai, o cantor Zé Felipe. Ao dividir o momento com os seguidores, Virginia falou sobre o caçula ser um grande fã do papai. "Olha o look de segunda, galera. É fã número um do papai. Não, número três, porque já tem duas antes", brincou a influenciadora digital, referindo-se às filhas mais velhas com o atista.