Xuxa lembra motivo de tensão na amizade com Angélica: 'Foi minha culpa'

"Xuxa e Angélica conversaram com Tata Werneck no Lady Night e compartilharam um momento delicado em que a amizade delas foi prejudicada

As apresentadoras Xuxa e Angélica bateram um papo com Tata Werneck na estreia da oitava temporada do Lady Night nesta segunda-feira, 14. Durante o programa, as duas compartilharam um momento delicado em que a amizade delas foi prejudicada por fofocas.

Durante o papo, Angélica lembrou que, após inúmeras comparações entre elas, foi Xuxa quem deu o primeiro passo para que a amizade se formasse. "E quando a gente se separou um pouquinho também foi minha culpa. Me meti na vida dela, fui falar coisa que não devia. Ela ficou meio assim, e a gente se separou um pouco. Falei demais", confessou a rainha dos baixinhos.

"E as pessoas falando coisa no ouvido dela [Xuxa] e no meu... E culminou com uma história que ela falou e que eu deveria ter acreditado. Na verdade, acho que acreditei, mas não quis dar o braço a torcer. E ela estava certa", complementou Angélica.

Ex-namorado

Em seguida, Xuxa explicou o motivo da tensão na amizade. "Resumindo, fui falar de uma pessoa pra ela, de uma coisa que não gostei que a pessoa tinha feito com ela. E ela foi falar pra essa pessoa e a pessoa disse 'imagina, eu não fiz isso'. Ao invés de ela ficar do meu lado, ela ficou da pessoa", detalhou.

"Porque eu estava com essa pessoa", confirmou Angélica. E Xuxa reagiu: "Ah, agora você falou tudo! Tu abriu a boca, tu falou demais". "Não falei! Com quantas pessoas eu já fiquei? Já fiquei com muita gente, não dá pra saber", retrucou a esposa de Luciano Huck.

Recentemente, Angélica abriou o jogo e falou sobre sua amizade com Xuxa e Eliana e contou detalhes sobre o grupo de bate-papo que mantém no celular com as apresentadoras. Veja o que ela disse!