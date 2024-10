Vera Viel mostra presente que ganhou de Poliana Rocha, esposa de Leonardo

Internada após retirada de tumor maligno e raro da perna, Vera Viel mostra lembrança que recebeu da esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, recebeu várias flores no hospital após passar pela cirurgia de retirada do tumor maligno e raro de sua perna. Ainda internada e se recuperando do procedimento, a famosa compartilhou os arranjos que ganhou e um deles foi enviado por Poliana Rocha, a esposa do cantor Leonardo.

A mulher do apresentador da Record TV então agradeceu o carinho da mãe de Zé Felipe e da assessora dela. As duas enviaram para Vera Viel rosas coloridas e uma carta cheia de carinho e boas energias. No papel foi possível ver que desejavam sua melhora, felicidade e que estão em oração por ela.

"Muito obrigada", agradeceu a esposa de Rodrigo Faro marcando as duas. Poliana Rocha repostou e disse: "Em oração por você".

Ainda nesta segunda-feira, 14, Vera Viel comoveu ao revelar a experiência que teve com Deus durante sua cirurgia. "Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor, ali naquele momento não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele. Precisamos glorificá-lo. Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento. Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele. Foi tudo sobrenatural, disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o que era mais precioso para ele era a família. Por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida”.

Vera Viel revela diagnóstico

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Na quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que estava com um tumor maligno e raro, antes de passar por cirurgia na última sexta-feira, 11.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.

Após um dia da retirada do tumor, ela celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Rodrigo Faro comoveu ao mostrar como celebraram a data em família no local.