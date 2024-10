Gabriela Duarte exibe foto inédita com o pai e a mãe

A atriz Gabriela Duarte reuniu o pai e a mãe em um evento de família e mostrou uma foto dos três juntinhos nas redes sociais

A atriz Gabriela Duarte aproveitou o último final de semana ao lado de sua família. Tanto que ela registrou uma foto inédita ao lado do pai, Marcos Flávio Cunha Franco, e da mãe, Regina Duarte.

Na imagem, os três apareceram sorridentes ao posarem juntinhos durante o momento de diversão. “Um dia em família”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Regina Duarte e Marcos Flávio tiveram dois filhos juntos: Gabriela e André. Há pouco tempo, Gabriela contou que o pai a impediu de começar a carreira de atriz ainda na infância. “Meu pai conseguiu retardar meu início na profissão. Eu, com 8 anos, queria ser atriz e ele vetou. Hoje agradeço, foi importante não ter começado aos 8, e sim aos 15. Fez toda a diferença. Estudei, vivi minha adolescência. Aí comecei a ter responsabilidades, estava consciente, tinha certeza do que eu queria”, disse ao jornal Estadão.

