Aline Wirley encara desafio nos palcos ao lado de Igor Rickli: 'Grande presente'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Aline Wirley adianta novidades do novo espetáculo e abre sua intimidade ao falar dos filhos

No próximo sábado, 12, a atriz Aline Wirley (42) marca seu retorno aos palcos com o espetáculo Sonho Encantado de Cordel, O Musical, no Teatro Claro Mais, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista celebra esse novo projeto, confessa encarar desafio com sua personagem na peça e abre o coração ao falar de contracenar com o marido, Igor Rickli (40): "Grande presente".

O espetáculo é uma fusão de elementos da cultura nordestina com o universo encantado dos contos de fadas. Na peça, Aline Wirley é responsável por dar vida a Rainha da Neve, ela rasga elogios para o projeto e celebra representar esse tema no teatro.

"Eu considero Sonho Encantado de Cordel, um presente para minha carreira. Um personagem tão emblemático e com tantas nuances, cantando uma música de um compositor tão brasileiro, me deu a oportunidade de me desafiar como atriz e cantora, e eu considero isso como um grande presente", declara.

A atriz também menciona sua empolgação para dividir os palcos com Igor Rickli, seu marido. Os dois estão juntos há 14 anos, mas Aline Wirley confessa que teve poucas oportunidades de contracenar ao lado do companheiro.

Recentemente, o casal estreou o espetáculo É o amor. A produção aborda a temática do amor do ponto de vista dos dois, com músicas românticas clássicas para acompanhar a narrativa. Aline relembra com carinho desse projeto.

"E foi uma experiência incrível! Nós nos conhecemos muito, o que torna a nossa troca em cena mais rica e verdadeira. Sem contar que, na dinâmica familiar, conseguimos ajustar horários e agendas com mais facilidade por estarmos juntos", afirma.

'MAIS CONECTADOS'

No mês de junho, Aline Wirley e o marido, Igor Rickli, anunciaram que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima e Will. A atriz não esconde de ninguém que é uma apaixonada pela família, ela se derrete ao falar da relação com os herdeiros e reforça seu amor pelos herdeiros.

"Já estamos há quase 1 ano juntos. E nesse ano, foram muitos os desafios, ensinamentos, lágrimas e muito sorrisos. Nossos filhos são a minha maior benção, meu maior tesouro e estamos cada dia mais conectados, estreitando laços a cada segundo", finaliza Aline Wirley.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ALINE WIRLEY NAS REDES SOCIAIS: