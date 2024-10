Bruna Biancardi se derrete ao filmar Mavie falando 'mamãe e papai'

Que fofura! A influenciadora Bruna Biancardi mostrou a pequena Mavie, sua filha com Neymar Jr, falando as primeiras palavras; veja vídeo

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu com o público um momento bastante especial da filha, Mavie, de 1 ano de vida. Nesta terça-feira, 15, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr publicou um vídeo da herdeira do casal falando as primeiras palavras.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna mostrou alguns momentos onde a pequena Mavie chama por ela e por Neymar. Além de 'mamãe' e 'papai', a influenciadora contou que a bebê também aprendeu a falar 'nenê', 'vovó' e 'Anna', nome da fotógrafa da família.

Em um dos registros, Mavie aparece sentada no colo do atleta enquanto se alimentava. Neymar Jr, então, incentiva a filha a chamar por Bruna Biancardi. "Fala mamãe", pede o famoso. No vídeo seguinte, Mavie surge esbanjando fofura enquanto pronuncia a palavra 'mamã'.

A filha dos famosos completou 1 ano de idade no dia 6 de outubro e ganhou uma festa especial ao lado dos familiares em um resort de luxo na Arábia Saudita. Por questões profissionais de Neymar, a celebração da pequena no Brasil acontecerá em novembro, marcando assim o segundo evento de aniversário de Mavie.

Bruna Biancardi fotos de viagem ao lado de Neymar e família

Recentemente, Bruna Biancardi publicou um álbum de fotos da viagem para a comemoração do primeiro aniversário de Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. Ela reuniu cliques de vários momentos dos dias em que ela passou com amigos em um resort de luxo na Arábia Saudita.

Nas fotos, a influenciadora surgiu ao lado de Neymar e a pequena. "Obrigado pelas memórias", escreveu ela ao compartilhar o post. Os papais da Mavie convidaram parte da família e amigos próximos para ficarem hospedados em um resort de luxo na ilha de Ummahat, às margens do Mar Vermelho; confira os cliques!