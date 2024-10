Igor Rickli brilha nos palcos da vida com seu papel de pai: 'É muito sagrado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Igor Rickli adianta sobre o espetáculo 'Sonho Encantado de Cordel, o Musical' e abre o coração ao falar de paternidade

No próximo sábado, 12, Igor Rickli(40) marca seu retorno aos palcos com o espetáculo Sonho Encantado de Cordel, O Musical, no Teatro Claro Mais, em São Paulo. Esse é um projeto bastante especial para o ator, pois aborda sobre temas que refletem seu atual momento de vida e também, ele contracena ao lado de sua esposa, Aline Wirley (42). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista celebra essa volta e abre o coração ao falar sobre paternidade: "É muito sagrado".

O espetáculo é uma fusão de elementos da cultura nordestina com o universo encantado dos contos de fadas. Na peça, o ator está responsável por dar vida ao personagem Rei Vaidoso. Igor Rickli reforça que a narrativa da história vai muito de encontro com seu atual momento de vida.

"Eu estou simplesmente apaixonado pelo espetáculo. Sinto que encontrei um lugar muito especial, comunicar para crianças é algo que me instiga muito hoje, estou amando esse universo de personagens fortes, engraçados e divertidos, cheios magia e encantamento. Isso tudo me fascina muito", declara.

O ator também não poupa elogios para sua companheira: "É sempre uma delícia poder trabalhar junto com a Aline. Nesse espetáculo infantil, é um segmento que muito nos encanta nesse momento da vida, porque nossa vida gira muito em torno dessa temática".

"É um espetáculo muito vitorioso para nós. É muito bom poder estar com ela em cena, ver a gente se divertindo com esses personagens fantasiosos e grandiosos e que eu nem imaginava que iriam nos fazer tão bem nesse momento da vida", confessa.

'MEU MELHOR PAPEL'

No mês de junho, Igor Rickli e Aline Wirley anunciaram que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima e Will. O ator se derrete ao falar sobre a família e reforça que a paternidade trouxe grandes transformações.

"Eu como pai, eu não tenho dúvidas que é meu melhor papel na vida, pelo menos [é] o que eu mais gosto de fazer. Eu sinto uma alegria inexplicável, é onde me preenche. Quando eu estou longe, é simplesmente para onde eu quero voltar, então, esse papel, essa função, nutre algo que é muito sagrado para mim e agora essa sensação é triplicada", finaliza.

