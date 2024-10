O jogador Daniel Alves, que aguarda análise dos recursos de sua sentença fora da prisão, retornou às redes sociais após período afastado

O jogador de futebol Daniel Alves, que está em liberdade provisória desde março deste ano, reativou suas redes sociais e fez a primeira publicação após passar um longo período afastado da internet. Na segunda-feira, 14, em seu Instagram oficial, o atleta compartilhou uma foto onde surge sorrindo em meio a natureza.

Na imagem, Daniel aparece usando uma camiseta estampada com a frase "Good times are one the way", algo como "Bons momentos estão por vir", em tradução para o português. O jogador bloqueou os comentários da postagem e colocou apenas um emoji de coração vermelho na legenda.

Esta é a primeira foto que Daniel Alves compartilha publicamente em sete meses, período em que deixou a prisão. Até então, ele havia feito raras aparições no perfil de sua esposa, a modelo Joana Sanz.

A última imagem postada pelo jogador de futebol em sua rede social foi em 18 de janeiro de 2023, dois dias antes de ser preso em Barcelona, na Espanha. A foto compartilhada por Daniel já conta com mais de 770 mil curtidas.

Vale lembrar que, atualmente, ele aguarda a análise dos recursos de sua sentença. Daniel Alves foi condenado a mais de quatro anos de detenção por acusação de estupro em uma boate da Espanha e já cumpriu pouco mais de um ano.

Daniel Alves faz primeira publicação após sete meses em liberdade provisória - Reprodução / Instagram

