José Loreto revela por que não será mais jurado do The Masked Singer Brasil

O ator José Loreto revelou que não estará na bancada de jurados da próxima temporada de The Masked Singer Brasil; entenda

O ator José Loreto abriu o coração ao falar sobre seu trabalho nas telinhas. O artista, que atualmente está no elenco de 'No Rancho Fundo', da TV Globo, revelou que deseja tirar um período de descanso após o fim da novela, previsto para o mês de novembro.

Em entrevista ao portal 'F5', da Folha de S. Paulo, Loreto explicou como pretende administrar a carreira a partir de 2025. O ator ainda contou que, devido aos planos de desacelerar um pouco, ele decidiu deixar a bancada de jurados do programa musical 'The Masked Singer Brasil', que será apresentado por Eliana.

"Eu não estou no Masked Singer mais. Vai ser uma temporada bem especial para eles, de 60 anos da Globo, vem novidades aí que não posso falar", declarou o famoso, revelando que pretende tirar férias entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano.

Por fim, José Loreto explicou que atuar em novelas demanda bastante tempo e, por isso, deseja trabalhar em obras menores como séries e filmes. Antes de 'No Rancho Fundo', o ator esteve no elenco do remake de 'Pantanal' (2022) e 'Vai Na Fé' (2023).

"Eu estou cheio de trabalho graças a Deus, vou terminar um filme agora, mas em janeiro quero tirar férias. Meu planejamento é esse. Em 2025, no início, quero fazer séries e filmes, coisas menores. Novela te ocupa um ano inteiro e eu venho de várias seguidas. Acho que está na hora. Se for para fazer novela, espero que seja só no segundo semestre do ano que vem", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

José Loreto encanta ao mostrar a filha sorrindo durante passeio

Recentemente, o ator José Loreto curtiu um passeio na praia bastante especial ao lado da filha, Bella, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento. Nos stories do Instagram, o artista compartilhou alguns cliques do momento especial pelas praias do Rio de Janeiro.

Nas fotos publicadas nos stories do Instagram, os dois aparecem sorridentes e aproveitando o momento para tomar um banho de mar; confira os cliques compartilhados pelo famoso!