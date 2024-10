Poliana Rocha faz desabafo com indireta e manda recado: 'Não sou boba'

Em seu escritório no trabalho, Poliana Rocha faz pausa para realizar desabafo e chama a atenção ao mandar recado no vídeo; veja

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, chamou a atenção nesta segunda-feira, 14, ao postar um vídeo fazendo um desabafo com recado para alguém em sua rede socal. Dando uma pausa em seu trabalho na agência Talismã, a loira compartilhou a suposta indireta para alguém.

A mãe de Zé Felipe então colocou um filtro de palhaço para fazer seu discurso, mas alertou que não é boba. A sogra de Virginia Fonseca comentou sobre ser uma pessoa boa e com um ótimo coração, porém, que não é tão inocente a ponto de não perceber que querem fazer algo de ruim contra ela.

"Eu sou muito boa, meu coração é generoso, cheio de amorosidade, mas eu não tenho nada de boba. E eu sou escorpiana, sabe aquelas que pica quando quer? Entendedores entenderão, fica a dica!", disparou dando o recado para alguém.

Ainda nesta segunda-feira, 14, Poliana Rocha repostou o agradecimento de Vera Viel ao ver o presente que ela enviou para ela no hospital. A esposa do cantor Leonardo então mostrou todo seu carinho pela modelo, internada após retirar um tumor maligno e raro da coxa esquerda.

Poliana Rocha impressiona ao mostrar quadro que fez com foto dos netos

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, impressionou ao mostrar um detalhe que estava faltando no quarto de seus netos, os filhos de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Na quarta-feira, 09, a loira mostrou o item que chegou e encantou com o resultado.

Após reformar todo o ambiente em sua casa, onde era o antigo quarto do filho e depois passou a ser de Maria Alice e Maria Flor, para a chegada de José Leonardo, a esposa do sertanejo deu seus toques especiais na decoração.

Além de colocar móveis verdes com brinquedos e diversos itens lúdicos como lousa, escorregador e até lustres de nuvens, Poliana Rocha mandou confeccionar um quadro bem grande com a foto do trio juntinho. A moldura com vidro foi feita em tamanho grande e foi colocada na parede do meio do quarto. Veja como ficou aqui.