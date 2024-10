Rodrigo Garcia e Thales César entregam bastidores de Hairspray: 'Fazia mímica"

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Garcia e Thales César falam sobre Hairspray e revelam detalhe curioso

Desde que estreou em São Paulo, no dia 5 de setembro deste ano, o espetáculo Hairspray tem conquistado até mesmo o público que não costuma curtir musicais. O sucesso da Broadway transporta a plateia para os anos 60 e traz números musicais que celebram a diversidade. Em entrevista à CARAS Brasil, os atores e cantores Rodrigo Garcia e Thales César, falam sobre a produção e revelam um detalhe curioso que envolve mímica:

"O Rodrigo não podia falar durante um tempo do ensaio, por causa de um problema específico. Mas ele deu tanto pitaco mesmo calado! Pitaco no sentido de solucionar cenas que precisavam se resolver. Ele fazia mímica, a gente ia tentando entender…", revela Thales.

"Eu falava que ele era um 'sábio calado', porque várias ideias a gente não sabia como amarrar, e ele deu a ideia. Então, é muito legal que isso partiu de todo mundo que estava aqui.", conclui.

Thales César, esteve recentemente na pele de Simba, no espetáculo O Rei Leão - O Musical, e agora vive Seaweed J. Stubbs, em Hairspray.

Já Rodrigo Garcia, que brilhou no espetáculo Anastásia O Musical, vive agora Link Larkin. Para à CARAS Brasil, ele fala que o mais importante em todo o processo de Hairspray, é a possibilidade de se divertir: "Eu vim de projetos que tinham uma carga muito grande de cumprir algo esperado. Tudo é muito marcado, muito quadrado e você que se vire para fazer isso funcionar.", explica o ator.

Thales César - Foto: José de Holanda

"E aqui a gente teve a possibilidade de criar, a gente levantou esse espetáculo. E pra mim teve uma coisa que é muito gostosa, eu comecei a minha carreira fazendo personagens mais cômicos, que tinham um tom de comédia, e aí com o tempo eu fui indo para outros caminhos, por conta dos personagens que eu fui fazendo… eram personagens mais sérios, que tem essa coisa de ser meio príncipe, meio galã, e que não tinham esse lado da comédia. Então aqui, como a gente teve essa possibilidade eu sinto que veio muito de mim, eu consegui trazer muito de mim, dessa minha base pra esse personagem que não é cômico, mas que tem uma leveza e uma comicidade que vem naturalmente.", conta Garcia.

Rodrigo Garcia - Foto: José de Holanda

A dupla de atores refletem ainda sobre a necessidade de desmistificar a ideia de que o musical não é algo legal: "É engraçado como as pessoas têm um preconceito com o teatro musical, só que o pessoal às vezes ainda nem assistiu um espetáculo desse porte, desse tamanho, com essa qualidade. Eles vêm assistir e ficam encantados, porque é muito bem feito, muito bem produzido. É bom criar esse público de teatro musical no Brasil.", concordam.

Hairspray está em cartaz em São Paulo, no Teatro Renault, e conta ainda com um elenco composto por artistas como Tiago Abravanel, como Edna Turnblad, mãe da personagem principal, Emmy Oliveira, interpretando a Pequena Inez; Giovana Zotti, como Prudy Pingleton; Ivan Parente, no papel de Corny Collins; Liane Maya, como Velma Von Tussle; Lindsay Paulino, como Wilbur Turnblad; Pâmela Rossini, como Penny Pingleton; Vânia Canto, como Tracy Turnblad e Verônica Goeldi, como Amber Von Tussle.