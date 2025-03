Susana Vieira abre a intimidade: 'Todo mundo me acha uma atriz maravilhosa'

Susana Vieira fala sobre o monólogo 'Lady', que mescla ficção e realidade; a atriz também a abre a intimidade ao confessar como é fora dos palcos

Depois de anos em cartaz com a peça Shirley Valentine, Susana Vieira (82) se aventura em novo monólogo! Em Lady, a atriz conecta a história da lendária Lady Macbeth, personagem de William Shakespeare (1564-1616), com sua própria jornada de vida e carreira.

“Achei que era uma boa ideia porque eu sempre quis montar Lady Macbeth, mas nenhum produtor hoje monta um espetáculo desse só de solo. A gente conseguiu chegar a um consenso e deu essa história, um encontro meu com a personagem e linkando cada história com um trecho da Lady”, falou a atriz, durante a badalada noite de estreia, no Teatro Casa Grande, no Rio.

Acostumada a encarar uma plateia lotada, a artista diz que sua preocupação é entregar uma Lady perfeita e dramática. “Porque a beleza do espetáculo é essa, é eu sair do conforto de ser a Susana e montar uma Lady que é uma pessoa austera. É um teatro antigo, um texto difícil, mas acho que eu consegui e vou melhorar cada dia mais”, avalia.

“Não tenho postura de uma senhora de 80 anos. Não sei quantos anos tenho.” (Susana)

Nos momentos em que é ela mesma, a paulistana emociona e leva todos às gargalhadas. “O público gosta de saber das minhas histórias. Gostam mais de mim pelo que sou de pessoa do que pelo que sou de atriz. Eu sei que todo mundo me acha uma atriz maravilhosa, mas eu sou muito mais acessível ao público do que grandes atrizes, melhores até do que eu — poucas melhores do que eu (risos)”, diverte-se ela, que anunciou que irá gravar o piloto de um programa para a TV Globo.

A produção, que tem texto de Vana Medeiros e direção da expert Leona Cavalli (55), foi prestigiada por Barbara Reis (35) e pelo casal Barbara Borges (46) e Iran Malfitano (43). Filho único de

Susana, o DJ Rodrigo Vieira (60) e a eleita, Ketryn Goetten, vieram dos Estados Unidos, onde moram, para aplaudir a estreia VIP.

“É muito divertido dirigi-la, porque ela é uma pessoa completamente imprevisível. E, é claro, sobretudo, é uma honra, porque a Susana é uma atriz imensa, grandiosa, de um talento inacreditável, única! Ela vai do drama para a comédia, volta e improvisa. Ela é uma pessoa que se entrega para a direção, é generosa. É um encontro muito especial. Eu já queria fazer um documentário sobre ela faz um tempo, foi adiado, mas de certa forma se criou uma relação”, disse Leona, orgulhosa após ver a plateia ovacionar a história e sua protagonista.

