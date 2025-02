"Susana Sem Filtro": Susana Vieira grava piloto de seu novo programa

A atriz Susana Vieira grava o piloto de seu novo projeto nos Estúdios Globo, contando com a participação de convidados especiais

A atriz Susana Vieira, de acordo com informações do Portal LeoDias, gravou recentemente o piloto de seu novo programa, chamado ‘Susana Sem Filtro’, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A gravação ocorreu em um ambiente ao ar livre, com plateia de figurantes e participações especiais deLetícia Colin e Deborah Secco.

Temática do programa

O ‘Susana Sem Filtro’ terá uma proposta descontraída e autêntica, refletindo a personalidade e o carisma de Susana Vieira. A participação de convidados especiais contará com entrevistas francas e espontâneas, abordando diversos temas em um bate-papo leve e descontraído.

A Rede Globo está avaliando se o ‘Susana Sem Filtro’ será exibido no Multishow ou no Globoplay, com a possibilidade futura de migrar para a TV aberta. A emissora acredita que Susana Vieira tem o potencial de atrair grande audiência e engajamento nas mídias digitais, consolidando novas formas de conexão com o público.

Para manter a confidencialidade e evitar vazamentos, o uso de celulares durante as gravações do piloto foi proibido. O lançamento do programa ainda está em fase de definição, mas a previsão é de que aconteça em breve, prometendo causar o mesmo impacto que Susana já conquistou em outros projetos.

Despedida de sua Cachorra

Na primeira terça-feira do mês, 4, Susana Vieira compartilhou em suas redes sociais o falecimento de sua cachorra. Com vários momentos registrados, a atriz publicou fotos e fez uma homenagem na legenda. "Te amarei pra sempre, minha estrelinha! Agora você vai brilhar lá no céu, com toda a sua alegria e doçura! Já estou com saudades", comentou.

Muitos fãs demonstraram apoio à atriz, enviando mensagens de carinho e conforto. "A dor da perda de um cachorrinho nosso filho é profunda. Cachorrinho agradece por você ter dado a honra de viver esses anos e ter dado todo aquele amor incondicional. Meus sentimentos", disse internauta.

