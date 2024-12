Jair Oliveira e Tania Khalill confessam se voltariam a morar no Brasil: 'Controle'

Em entrevista à CARAS EUA, Jair Oliveira e Tania Khalill abrem a intimidade ao falarem sobre adaptação nos Estados Unidos

Há sete anos, Jair Oliveira (49) e Tania Khalill (47) embarcaram na jornada mais desafiadora e emocionante de suas vidas: se mudaram com as filhas, Isabela (17) e Laura (13), para os Estados Unidos. A princípio seriam apenas alguns meses, mas a família acabou se adaptando à cultura, ao estilo de vida do país. Em entrevista à CARAS EUA o casal confessa se tem desejo de voltar a morar no Brasil: "Controle de tudo".

Esse assunto, de retornar a viver nas terras verdes e amarelas, segue uma incógnita para Jair Oliveira e Tania Khalill. O casal menciona que, como a filha está se preparando para ingressar na faculdade, no momento sem interesse de retornar ao Brasil, mas reforçam que essa não é uma decisão definitiva.

“A Isabella está se decidindo em relação à faculdade, então, nesse momento, não faria sentido sairmos daqui. Mas a gente não tem a rigidez de falar não, porque não temos controle de tudo”, avalia o músico Jair Oliveira.

Como tudo na vida, estar longe da terra natal tem suas vantagens e desvantagens, mas na balança do casal, o saldo tem sido positivo. A atriz avalia que morar em outro país, longe dos familiares, cria um elo de carinho muito grande entre os amigos e gera uma relação de fraternidade.

“É bom ter segurança, colocar os filhos na escola pública e saber que terão um bom ensino, conhecer pessoas de diferentes partes do mundo. Quando estamos fora do nosso país, existe um elo de apoio muito bonito, você cria amigos que viram família”, compara Tania. “O desafio maior é a saudade do Brasil, que a gente mata com visitas frequentes. Tem sido um grande aprendizado”, frisa Jair.

