Lucy Ramos fala da importância da maturidade para engravidar: 'A vida nos presenteia'

À espera da primeira filha, Kyara, Lucy Ramos abre relação com o marido, Thiago Luciano, e comenta expectativa para a chegada da bebê

Juntos há 18 anos, Lucy Ramos (42) e Thiago Luciano (45) estão prestes a iniciar mais um capítulo de sua história, agora, a três! À espera da primeira filha, Kyara, eles admitem que a nova fase acontece no melhor momento.

"Vivemos muitas coisas, viajamos bastante. Vivemos 18 anos, nós dois juntos desfrutando de tudo. E agora a vida nos presenteia com uma bebezinha. E é assim, a gente sempre deixou a vida rolar, deixou a coisa acontecer e aconteceu no momento que tinha que acontecer!", celebra a atriz, na reta final da gestação.

A gravidez tardia foi um desafio, mas ela teve a maturidade como aliada. "Vejo a geração da minha mãe, da minha sogra, que tinham essa cobrança de ter filhos cedo. Hoje a gente tem independência, quer ter nossa liberdade, realizar nossos sonhos e vai adiando cada vez mais", explica ela, de férias das telinhas desde o fim da global Família É Tudo.

"Estou achando ótimo ter filho nessa idade. Além de ter vivido muita coisa, para a criança vai ser ótimo ter uma mãe madura, consciente", emenda. Apesar da segurança, Lucy nunca esteve imune às cobranças.

"A sociedade esta acostumada com isso. Construir uma família está sempre rotulado a ter filhos. Recebi um pouco de pressão, mas entendi que ela não fazia parte de mim", conta a atriz, com a mesma postura quando o assunto é o parto.

"Se for normal ou se for cesárea, o importante é que venha com saúde. Vou dar todo amor, carinho e atenção que eu puder dar. Na prática, a gente vai entender como será. Sei a educação que queremos dar. Nós temos uma cabeça muito aberta. A gente quer respeitar o espaço dela, respeitar a liberdade, não ficar impondo limites. Esse é um caminho que a gente busca", finaliza ela.

