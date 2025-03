Estrelas de Vale Tudo adiantam detalhes do remake: 'Essa ansiedade é muito bem-vinda'

Artistas da nova versão de Vale Tudo celebram lançamento do remake global e dão nova roupagem à história que conquistou o Brasil

Não me convidaram pra esta festa pobre... CARAS Brasil foi convidada, sim, e de pobre a noite não teve nada! No ano que a TV Globo celebra 60 anos, a emissora aposta no remake da novela das novelas, a emblemática Vale Tudo. Personagens ganham novos rostos e a história se atualiza com o olhar da autora da adaptação, Manuela Dias (47).

Para lançar a trama das 9, o canal carioca organizou uma celebração luxuosa no hotel Copacabana Palace, que foi palco de cenas da versão original e, agora, do remake. “Acho muito boa essa expectativa,

porque seria estranho que a TV Globo estivesse fazendo a novela dos 60 anos, o remake de Vale Tudo, e não tivesse expectativa, seria deprimente. Essa ansiedade é muito bem-vinda e o que a gente quer é superar tudo isso que estamos sentindo”, afirma Manuela, que sente que tudo o que fez até hoje foi para chegar a este momento.

Grandes estrelas da novela brilharam no tapete vermelho e falaram sobre a alegria que é integrar o elenco da obra, mas reconheceram também a responsabilidade que é dar uma nova roupagem para uma história tão marcante e querida pelo público.

“Se equipara o prazer e a responsabilidade, porque a responsabilidade é imensa de fazer essa novela, mas tem sido tão prazerosa que está tudo bem. É uma responsabilidade gostosa de se levar”, explica Taís Araujo (46), protagonista do folhetim.

“É uma mistura de sentimentos, é uma honra, um prazer muito grande, misturado com responsabilidade, com uma vontade de fazer dar certo”, completa Renato Góes (38), par romântico de Taís na trama.

Intérprete de uma das maiores vilãs da história da teledramaturgia, Débora Bloch (61) sabe que o público está ávido para ver a sua versão da Odete Roitman, eternizada por Beatriz Segall (1926-2018). “Estou muito feliz de estar fazendo essa personagem, que é maravilhosa, muito especial. Tenho 45 anos de carreira, então me sinto presenteada de ter recebido esse convite. Estou adorando fazer e me jogando nela, espero que o público goste”, diz a atriz, na torcida para o telespectador odiar a sua Odete.

Uma das atrizes mais requisitadas da noite, Paolla Oliveira (42) revela que foi atrás da oportunidade e batalhou para conquistar o papel da Heleninha Roitman. “É mais um desafio e é bom quando ele chega. Eu falei: ‘Posso fazer o teste?’ O teste veio e aqui estamos. Então, vale a pena a gente tentar, se arriscar. Minha carreira foi toda em cima de estar se arriscando, de não se acomodar, não se conformar com o que me dão. É mais um degrau na minha carreira, aliás, um belo momento que vivo, estou muito orgulhosa desse momento”, conta a estrela.

Bastante aguardada pelos convidados, Bella Campos (27), que dará vida à vilã Maria de Fátima, foi uma das últimas a chegar. “Está sendo divertido, mas muito desafiador, porque é uma personagem de muitas camadas, que demanda dedicação, estudo, mas estou amando fazer”, avalia a atriz, sem se abater com as críticas que tem recebido antes mesmo da estreia.

“Faço muita terapia. Mas, sobretudo, sou uma menina que está ocupando um ambiente que não foi criado pra mim. Isso eu tenho em comum com a Maria de Fátima, que quer conquistar um lugar que não foi desenhado para ela. Até pouco tempo atrás eu achava que esse universo não era possível para mim e, por meio do meu trabalho e da minha dedicação, estou entendendo que é, sim, possível. Fiz esse teste, passei, então me sinto merecedora”, afirma.

Um dos galãs do folhetim, Cauã Reymond (44) chegou no clima do personagem César, apostando na sensualidade e exibindo os músculos. “A gente traz esses personagens na pele de novos atores, então é natural que a gente traga uma nova Vale Tudo, com o texto da Manuela, com a direção do Paulo Silvestrini. Se a gente fizer metade do sucesso que a primeira versão fez vai ser maravilhoso!”, torce o astro.

E, se depender da animação do elenco, a novela já deu certo! Os atores, direção e produção se jogaram na pista de dança durante os shows do trio Os Garotin, da cantora Mariene de Castro (46) e da roda de samba comandada por Pretinho da Serrinha (46). Para completar, Carolina Dieckmann (46), Julio Andrade (48) e Thiago Martins (36) subiram no palco para dar um canja.

“É uma loucura fazer uma novela tão marcante, mas é muito bom. Em todos os lugares que vou já falaram de tudo para mim. Acho que estou nessa novela desde que falaram que ia ter esse remake, que as pessoas me cogitaram. Me sinto fazendo parte de uma festa. Acho muito incrível que depois de 30 e poucos anos de televisão eu seja convidada para fazer essa novela, para comemorar 60 anos da TV Globo. Me sinto numa grande comemoração”, explica Carolina.

No final do show, parte do elenco quebrou os protocolos e subiu no palco, dançando e cantando ao som de Brasil, música eternizada na voz de Gal Costa (1945-2022), que embalou a abertura da versão original e estará no remake!

Leia mais em:Regina Duarte opina sobre a nova versão de Vale Tudo; confira

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: