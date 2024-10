Ana Lúcia Torre reforça paixão pelo teatro em cena com Shakespeare: 'Me sinto em casa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ana Lúcia Torre fala sobre o espetáculo 'Shakespeare Apaixonado' e reforça sua paixão pelo teatro

Ana Lúcia Torre (79) está na reta final com os trabalhos da peça Shakespeare Apaixonado, que encerra temporada no próximo domingo, 13, no Teatro Santander. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reforça sua paixão pelos palcos e declara sobre o espetáculo: "Me sinto em casa".

A peça Shakespeare Apaixonado é uma adaptação teatral do filme homônimo e segue a história do jovem William Shakespeare (1564-1616). Além de Ana Lúcia Torre, também conta com Rodrigo Simas (32) e Carla Salle (33) nos papéis principais. O espetáculo explora o drama romântico e a luta do autor inglês para criar uma de suas obras-primas, enfrentando desafios pessoais e sociais.

Nos palcos, Ana Lúcia Torre interpreta a rainha Elizabeth I, da Inglaterra. A atriz menciona que tem grande admiração por história, principalmente, britânica. Ela analisa como foi essa jornada com Shakespeare Apaixonado.

"Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma rainha, mas foi muito gostoso. Eu gosto muito de história e gosto principalmente de história antiga da Inglaterra. Então, eu conheço bastante, estudo e vejo tudo que é filme. Muitos livros de Shakespeare que falam sobre essa época, então, é gostoso, prazeroso e eu me sinto em casa", declara.

Ana Lúcia Torre avalia que as obras do grande escritor inglês se mantém atual: "É impressionante, todos os personagens de Shakespeare tem os caracteres do ser humano em sua grandeza e em suas misérias. Eu acho que sempre Shakespeare é atual, em qualquer época".

'ONDE EU ME INICIEI'

A artista possui anos de uma carreira consolidada na arte, com diversos trabalhos na teledramaturgia e cinema brasileiro, mas Ana Lúcia Torre confessa que sua grande paixão é o teatro, pois foi nos palcos onde ela iniciou sua trajetória como atriz.

"Eu digo que a minha grande paixão é o teatro. Foi no teatro que eu iniciei, que eu me desenvolvi e é lá o espaço que eu me sinto absolutamente em casa. O teatro já me deu também grandes experiências como atriz, já fiz drama, comédia, pequenos musicais, trabalhei com vários atores. E os jovens que estão chegando também, é ótimo trabalhar com eles. Isso me deixa feliz, sempre!", finaliza Ana Lúcia Torre.

