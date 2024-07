Susana Vieira confessa inseguranças e dispara: ‘Não consigo me sentir essa que tanto falam'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Susana Vieira revela ter muita insegurança, mas garante ter vocação para ser feliz

Susana Vieira (81) sempre foi exemplo de mulher forte e empoderada. Mas durante entrevista exclusiva à Revista CARAS, a atriz, uma das grandes damas da TV brasileira, confessa inseguranças e dispara: “Não consigo me sentir essa que tanto falam”. Apesar das preocupações, a veterana afirma que tem vocação para ser feliz e revela um amor recente.

Quando questionada se existe diferença da figura artística Susana para a física Sônia ou se ambas já se tornaram uma coisa só, a artista abre o coração. “Não consigo me sentir essa Susana Vieira que tanto falam, porque ainda tenho muita insegurança. Tenho uma segurança da minha força espiritual e física e uma frase que falo sempre é: ‘Tudo vai dar certo!’. Tenho a impressão de que a Sônia é a que sofre, é a que se desespera, que sente falta da família, que se espanta quando vê que tem uma conta muito alta para pagar”, diz.

“Sônia depende do dinheiro da Susana. Quem acalma Sônia são os cachorros, porque eles me distraem tanto e me dão tanto trabalho (... ) A minha obsessão são duas coisas, o trabalho e os cachorros. A parte do trabalho a Dany Tavares, assessora, conduz e me acalma, está resolvido. Agora a parte dos cachorros é a parte afetiva... eles estão ficando velhos, estão ficando doentes e eu também estou ficando. Por mais que eu tenha força de vontade, graça e leveza, a preocupação de eles não me terem amanhã é muito grande! Minha maior preocupação é com quem vai ficar meus cachorros ou como é que eu vou reagir a quatro cachorrinhos que podem morrer de repente (se emociona)”, acrescenta.

Apesar das preocupações, a atriz afirma que tem vocação para ser feliz. "Antes de dormir eu penso em todos os problemas que aconteceram ou que podem acontecer no dia seguinte. Penso nisso, tiro a maquiagem e coloco o meu perfume para dormir, mesmo sozinha. Aí, ligo a TV para assistir a séries! Descobri que elas me tiram da realidade. Então, eu vou dormir e sorrio, porque eu vejo os cachorros dormindo no quarto, parece que tudo melhora, que os problemas dispersam e agradeço a Deus pelo dia, pelo alimento, pelo teto, pela saúde, por tudo. É claro que acordo louca e aí volto à realidade! É a agenda que mudou, a viagem para o dia tal e, nesse ponto, misturo a Sônia com a Susana. Mas a Sônia, lá no meu quarto, precisa de sossego, precisa da minha solidão para ter essa reconexão com Deus e comigo mesma", conta.

Na última capa da revista, Susana havia revelado que estava pronta para amar. E encontrou alguém. "Por acaso terminei um amor à distância ontem (risos)", confessa ela, acrescentando que está bem. "Claro (risos)! Quando acaba é porque está bom demais sem!", finaliza.