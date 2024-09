Matteus Amaral revela estratégia no BBB 24: 'Acredito que isso tenha cativado as pessoas'

Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB Matteus Amaral confessa sobre sua trajetória no 'BBB 24' e abre o coração ao falar de Isabelle

O gaúcho Matteus Amaral (28), natural da pequena cidade do Rio Grande do Sul, viu sua vida se transformar depois que encerrou sua participação na casa mais vigiada do país. Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB revela sua estratégia dentro do reality e confessa: "Acredito que isso tenha cativado as pessoas".

Matteus Amaral ou Alegrete — apelido que ganhou durante o confinamento e que levou para a vida — menciona que não esperava chegar tão longe no BBB 24 e acreditava que seria eliminado nas primeiras semanas. Ele revela que escolheu manter-se fiel a si mesmo, sem assumir personagens ou se render a estratégias mirabolantes.

“Eu queria muito chegar à final, claro. Mas, quando entrei na casa, achava que já sairia nas primeiras semanas [...] Eu seguia uma linha diferente. Busquei ser eu mesmo, não conseguiria me sustentar sendo um personagem. Acredito que isso tenha cativado as pessoas”, avalia.

O ex-BBB se derrete ao falar de Isabelle Nogueira(31), os dois se conheceram durante o reality e, desde então, não se separaram mais. Matteus confessa que está completamente apaixonado pela sua companheira.

“Nosso relacionamento está maravilhoso. A Isabelle foi um anjo que Deus enviou para minha vida para me ensinar muito. Eu me apaixonei por ela de uma maneira que chega a ser assustador. Mesmo sendo pessoas muito diferentes e de culturas diferentes, acabamos sendo parecidos no sentido de sermos pessoas esforçadas, batalhadoras, termos esse amor pela família e pela nossa cultura", revela.

'PORTA-VOZ DO CAMPO'

Diante da visibilidade conquistada, atualmente Matteus Alegrete busca consolidar sua trajetória com projetos que unam sua paixão pelo agro e pela comunicação. Recentemente, inclusive, ele foi convidado para ser um dos apresentadores da 47ª Expointer, uma feira agropecuária realizada em Esteio, no RS, e participou da tão sonhada final da morfologia do cavalo crioulo, uma de suas paixões.

“Foi uma experiência surreal, principalmente por estar com o cavalo crioulo, algo que eu acompanho desde pequenininho [...] Quero construir uma carreira sólida no agro, nessa linha de apresentador, de uma pessoa que seja um porta-voz do campo”, finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: