Matteus Amaral, do BBB 24, abre o coração ao falar de Isabelle: 'Chega a ser assustador'

Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB Matteus Amaral fala de vitórias após o reality e se derrete ao falar do seu relacionamento com Isabelle

Sem falsa modéstia, o “guri do Alegrete” sabe que venceu. Dono de um carisma único, o gaúcho Matteus Amaral (28), natural da pequena cidade do Rio Grande do Sul, saiu do BBB24 levando não somente o título de vice-campeão, mas também o carinho de milhares de brasileiros.

“Estou muito feliz, por ser, de alguma forma, representante do meu povo. Confesso que, no começo, a

exposição pública me assustou um pouco, porque eu tinha uma vida anônima e, do nada, minha rotina passou a ser exposta... mas faz parte”, conta ele, aos risos.

Considerado um dos participantes mais autênticos da edição e destacando-se por sua sinceridade

e empatia, Alegrete — apelido que ganhou durante o confinamento e que levou para a vida — agora encara uma intensa rotina de compromissos na vida pessoal e profissional e tenta equilibrar a fama repentina com o desejo de manter suas raízes.

“Fiquei impressionado com a repercussão que causei aqui fora ao falar de minha cidade. Por onde passo, ouço o nome desse lugar que fica na pontinha do País. É algo incrível, fico feliz”, diz o jovem, que se prepara para celebrar as tradições e a cultura gaúcha na Semana Farroupilha, que ocorre de 13 a 20 de setembro em todo o Estado sulista.

“A minha ligação com o Rio Grande do Sul vem antes mesmo de eu começar a entender sobre a vida. Tenho um amor enorme pela nossa tradição, pelos nossos costumes e pelos nossos símbolos, como o chimarrão. Tudo é importante para mim. Sempre tive orgulho de representar minha cultura”, declara.

Rodando de Norte a Sul do Brasil não só por conta dos compromissos de trabalho, mas, principalmente, pelo namoro com a manauara Isabelle Nogueira (31), Matteus tem aproveitado cada segundo da nova realidade fora do confinamento.

“Eu vivo mais no aeroporto do que em casa. Nunca andei tanto de avião quanto agora”, entrega, aos risos. “Tenho buscado me dedicar ao máximo a essa oportunidade que Deus me deu e trabalhado bastante. É um sonho. Consegui mudar a vida da minha família e agora estou buscando construir uma carreira e estudar, aprender cada vez mais. Mas minha vida já mudou da água para o vinho”, garante ele.

Com coração bondoso, ele não imaginava que chegaria tão longe no reality e que teria tantas oportunidades quanto agora. “Eu queria muito chegar à final, claro. Mas, quando entrei na casa, achava que já sairia nas primeiras semanas”, revela ele, que escolheu manter-se fiel a si mesmo, sem assumir personagens ou se render a estratégias mirabolantes.

“Eu seguia uma linha diferente. Busquei ser eu mesmo, não conseguiria me sustentar sendo um personagem. Acredito que isso tenha cativado as pessoas”, avalia Matteus, que, ao longo do programa, foi evoluindo pela maneira genuína com que lidava com as diferentes situações. “Eu estou muito feliz com o carinho que as pessoas têm por mim. Esse é um dos motivos pelos quais valeu a pena ter passado pelo Big Brother”, afirma.

Diante da visibilidade conquistada, atualmente o influenciador busca consolidar sua trajetória com projetos que unam sua paixão pelo agro e pela comunicação. Recentemente, inclusive, ele foi convidado para ser um dos apresentadores da 47ª Expointer, uma feira agropecuária realizada em Esteio, no RS, e participou da tão sonhada final da morfologia do cavalo crioulo, uma de suas paixões. “Foi uma experiência surreal, principalmente por estar com o cavalo crioulo, algo que eu acompanho desde pequenininho”, diz.

Na ocasião, Matteus também recebeu o troféu Freio de Ouro, por divulgar de forma ímpar a raça do cavalo. “Quero construir uma carreira sólida no agro, nessa linha de apresentador, de uma pessoa que seja um porta-voz do campo”, idealiza ele.

Das poucas coisas que mudaram do BBB para cá está o romantismo de Alegrete. Além da sorte grande no jogo, ele também conquistou de vez o amor de Isabelle, a Cunhã, com quem está firme e forte. “O Matteus é um príncipe. Ainda bem que a gente se encontrou no Big Brother porque ele consegue me entender. A minha falta de tempo em alguns momentos, ele supercompreende”, já elogiou a ex-BBB.

“Nosso relacionamento está maravilhoso. A Isabelle foi um anjo que Deus enviou para minha vida para me ensinar muito. Eu me apaixonei por ela de uma maneira que chega a ser assustador. Mesmo sendo pessoas muito diferentes e de culturas diferentes, acabamos sendo parecidos no sentido de sermos pessoas esforçadas, batalhadoras, termos esse amor pela família e pela nossa cultura".

"Ela é uma pessoa incrível, que cuida de mim. Acho que quando os sentimentos e os objetivos são recíprocos, a tendênci é dar certo”, declara ele, deixando claro que o futuro ao lado dela parece promissor.

“A cada dia me apaixono mais pela Isabelle, tenho mais vontade de estar junto dela, de construirmos algo concreto, termos a nossa família e sermos ainda mais felizes”, emenda Matteus.

Embora ainda sem planos concretos, o par compartilha o sonho de oficializar a união e aumentar a família, algo que Matteus imagina fazer nos moldes de sua infância: em uma fazenda, cercado por animais e em contato com a natureza.

“Um dos meus grandes sonhos é construir uma família. Ter meus filhos, uma fazenda para criá-los com uma base boa, no meio dos animais, em contato com o campo, ter a chance de vê-los andando descalços na grama, tomando banho de chuva... Foi assim que eu cresci. Acho que faz diferença na formação como ser humano”, avalia. Alegrete, que almeja criar um ambiente onde possa passar adiante os valores e tradições que tanto preza e cultiva.