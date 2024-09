Matteus Amaral, do BBB 24, faz confissão sobre desejo na carreira: 'Porta-voz do campo'

Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB Matteus Amaral adianta seus próximos projetos na carreira e analisa vitórias após o reality

Sem falsa modéstia, o “guri do Alegrete” sabe que venceu. O gaúcho Matteus Amaral (28), natural da pequena cidade do Rio Grande do Sul, saiu do BBB24 levando não somente o título de vice-campeão, mas também o carinho de milhares de brasileiros. Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB faz confissão sobre desejo na carreira após o reality: "Porta-voz do campo".

Considerado um dos participantes mais autênticos da edição e destacando-se por sua sinceridade

e empatia, Alegrete — apelido que ganhou durante o confinamento e que levou para a vida — agora encara uma intensa rotina de compromissos na vida pessoal e profissional e tenta equilibrar a fama repentina com o desejo de manter suas raízes.

Diante da visibilidade conquistada, atualmente o influenciador busca consolidar sua trajetória com projetos que unam sua paixão pelo agro e pela comunicação. Recentemente, inclusive, ele foi convidado para ser um dos apresentadores da 47ª Expointer, uma feira agropecuária realizada em Esteio, no RS, e participou da tão sonhada final da morfologia do cavalo crioulo, uma de suas paixões.

“Foi uma experiência surreal, principalmente por estar com o cavalo crioulo, algo que eu acompanho desde pequenininho [...] Quero construir uma carreira sólida no agro, nessa linha de apresentador, de uma pessoa que seja um porta-voz do campo”, idealiza ele.

'CHEGA A SER ASSUSTADOR'

O ex-BBB se derrete ao falar de Isabelle Nogueira (31), os dois se conheceram durante o reality e, desde então, não se separaram mais. Matteus confessa que está completamente apaixonado pela sua companheira.

“Nosso relacionamento está maravilhoso. A Isabelle foi um anjo que Deus enviou para minha vida para me ensinar muito. Eu me apaixonei por ela de uma maneira que chega a ser assustador. Mesmo sendo pessoas muito diferentes e de culturas diferentes, acabamos sendo parecidos no sentido de sermos pessoas esforçadas, batalhadoras, termos esse amor pela família e pela nossa cultura", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: