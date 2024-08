Ex-BBB Isabelle revela como foi recebida em Alegrete por família de Matteus

Fofos! Ex-participante do BBB 24, Isabelle abriu o coração e falou sobre seus dias em Alegrete ao lado do namorado, Matteus

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira conseguiu separar um tempo em sua agenda corrida para finalmente conhecer a famosa terra natal do namorado, Matteus Amaral. Nos últimos dias, a manauara desembarcou em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e passou alguns dias no local ao lado do amado.

Em entrevista ao portal LeoDias, Isabelle abriu o coração e contou como foram as 'mini-férias'. Esbanjando alegria, a Cunhã-Poranga não escondeu o quanto está realizada por ter pisado em Alegrete pela primeira vez.

De acordo com a ex-sister, todos a receberam muito bem: "Estava muito ansiosa para esse intercâmbio cultural que falávamos tanto e finalmente aconteceu. Fui extremamente bem recebida, fizeram uma festinha para me receber", iniciou ela.

"Tive um pouco de prestígio da cultura e da culinária, comi que só, porque lá todo mundo come super bem. Eu amei, já quero voltar", brincou Isabelle Nogueira, elogiando o clima da região. Em seguida, a ex-BBB ainda disparou elogios à avó de Matteus Amaral, Dona Neuza.

"Fofa, é a avó do Brasil, né? Maravilhosa ela. Já me adotou 100% como neta de fato e de direito, já estou com saudade, é uma linda. A família toda é maravilhosa, eu amo", disse a manauara.

Por fim, Isabelle Nogueira aproveitou para se declarar ao amado: "Apaixonadinha, uma onça domada como falamos. Ele é maravilhoso, um príncipe". Vale lembrar que o casal se conheceu no início deste ano, durante o confinamento do BBB 24, da TV Globo.

Apesar de passarem três meses no reality show, Isabelle e Matteus só engataram o romance nos últimos dias de programa. Logo após o fim do reality show, o gaúcho oficializou a relação ao pedi-la em namoro com direito a um anel belíssimo e um buquê de flores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Isabelle abre o coração após dias em Alegrete

A ex-BBB Isabelle Nogueira está passando uns dias em Alegrete, no Rio Grande do Sul, com o namorado, o ex-BBB Matteus Amaral. E nesta terça-feira, 06, ela compartilhou cliques na cidade natal do amado e aproveitou para fazer uma declaração.

"Estou amando esses dias com você na sua terra. Conhecer sua cultura, seu povo e sua essência de perto. É precioso pra mim! Está sendo mais especial do que eu pensei que seria. O Alegrete de fato já tem meu coração. Com certeza eu voltarei em breve. Já estou com saudade. Amo você", escreveu a cunhã-poranga do Boi Garantido.

Nos comentários, Matteus declarou: "Tu não tem noção do quanto é incrível te ter por perto, meu amor! Obrigado pelo companheirismo e, principalmente, pela tua simplicidade! Cada dia me encanto mais contigo, minha Cunhã! O Alegrete ficou ainda mais lindo contigo por aqui! Te amo!".