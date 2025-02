João Silva abre a intimidade e confessa sobre vida amorosa: 'Vivo apaixonado'

João Silva é filho do apresentador Fausto Silva; em entrevista à Revista CARAS, o jovem analisa as transformações em sua vida ao longo dos anos

Amadurecimento e muita responsabilidade. A chegada dos 21 anos trouxe para o apresentador João Silva ainda mais consciência sobre seus próximos passos, sejam eles profissionais ou pessoais. Em entrevista à Revista CARAS, ela celebra as mudanças em sua vida ao longo dos anos e abre a intimidade ao falar de vida amorosa: "Vivo apaixonado".

Solteiro desde o fim do relacionamento com a modelo Schynaider Moura (36), ele não esconde o desejo de encontrar um novo amor, embora não tenha pressa para engatar um namoro. “Estou solteiro, mas vivo apaixonado”, conta, aos risos.

No ar com o Programa do João, na Band, o apresentador também segue focado em expandir seus projetos e pretende investir em novos conteúdos para a televisão e a internet. “Minha vontade é entregar ainda mais diversão para as pessoas. Muitas coisas especiais vêm acontecendo nos últimos tempos e estou muito feliz”, diz ele.

João Silva celebrou 21 anos no começo do mês de fevereiro e afirma que está em um período muito importante de sua vida. O apresentador abraça as conquistas ao longo da carreira e, diante das novas responsabilidades, encara a maturidade como um processo contínuo.

"Agora é uma fase importante. Quem eu sou e meu caráter já estão formados há algum tempo, mas a responsabilidade aumenta. É hora de criar mais casca, aprender com os erros e seguir mais forte. Acho que tudo o que passei nos últimos tempos me deixou mais forte e isso é mais do que importante, afinal, eu acho que a maturidade também vem através das dificuldades da vida”, finaliza o apresentador João Silva.

