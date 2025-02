João Silva inicia novo ciclo de conquistas após desafios na carreira: 'A responsabilidade aumenta'

João Silva conversa com CARAS e abre o jogo sobre desafios na carreira e vida pessoal

Amadurecimento e muita responsabilidade. A chegada dos 21 anos trouxe para o apresentador João Silva ainda mais consciência sobre seus próximos passos, sejam eles profissionais ou pessoais. “Tenho certa liberdade, mas internamente eu me cobro muito. Procuro sempre melhorar”, reflete.

Aberto às transformações da vida, ele curtiu a data em grande estilo ao embarcar com amigos e familiares rumo à paradisíaca Ilha de St. Barths, no Caribe. “Agora é uma fase importante. Quem eu sou e meu caráter já estão formados há algum tempo, mas a responsabilidade aumenta. É hora de criar mais casca, aprender com os erros e seguir mais forte”, afirma o apresentador, que reforça sua gratidão pelas conquistas. “Acho que tudo o que passei nos últimos tempos me deixou mais forte e isso é mais do que importante, afinal, eu acho que a maturidade também vem através das dificuldades da vida”, reflete ele.

Com apoio de amigos, João escolheu a dedo toda a programação para seus convidados. “Como eu já conheço bem a ilha, por ter ido algumas vezes, então escolhi bem os lugares. Foi demais! A ilha deixa todo mundo próximo o tempo todo, seja na praia ou na festa. Foi superdivertido”, entrega ele, que esteve ao lado da mãe, Luciana Cardoso (46), e dos irmãos, Lara Silva (26) e Rodrigo (16). “Com você a vida fica muito melhor. Tenho orgulho da pessoa que você se tornou. Amigo, verdadeiro, bom coração, corajoso, sempre preocupado em evoluir em todos os sentidos”, elogiou Luciana.

Entre as ausências sentidas, seu pai, o apresentador Fausto Silva (74), que ficou em casa se recuperando de uma infecção que o levou à internação, no último mês de dezembro. Afastado da TV desde 2023, o veterano realizou dois transplantes — um de coração, em agosto de 2023, e outro de rim, em fevereiro de 2024. “Só faltou o meu pai, mas no ano que vem, se Deus quiser, ele estará com a gente”, idealiza o jovem. “O maior desejo, hoje, é ver o meu pai com a saúde cem por cento restaurada”, emenda ele.

Mesmo sem poder viajar, pai e filho chegaram a celebrar juntos em São Paulo. “Tivemos um jantar maravilhoso com meu pai e os amigos dele, que acabaram se tornando meus amigos também. Foi uma noite muito especial para nós”, relembra João.

Diante das novas responsabilidades, João encara a maturidade como um processo contínuo e se mostra animado em relação ao próprio futuro. “Na vida pessoal, quero buscar felicidade ao lado das pessoas que gosto, mantendo por perto quem realmente importa”, destaca.

“A verdade é que eu sempre tive o espírito velho. Tenho amigos na faixa dos 25, 30 anos, e uma turma mais velha, na faixa dos 40, 50. Ainda assim, não sei se isso é maturidade. Para mim, maturidade é o cara de 20 anos que banca uma família inteira e, no meu caso, é mais o espírito mesmo”, entrega.

Solteiro desde o fim do relacionamento com a modelo Schynaider Moura (35), ele não esconde o desejo de encontrar um novo amor, embora não tenha pressa para engatar um namoro. “Estou solteiro, mas vivo apaixonado”, conta, aos risos.

No ar com o Programa do João, na Band, o apresentador também segue focado em expandir seus projetos e pretende investir em novos conteúdos para a televisão e a internet. “Minha vontade é entregar ainda mais diversão para as pessoas. Muitas coisas especiais vêm acontecendo nos últimos tempos e estou muito feliz”, diz ele, que se orgulha pelas comparações que ainda recebe em relação ao seu pai.

“Qualquer tipo de comparação é uma honra, porque eu tenho orgulho de ser filho dele. Isso diminuiu, porque as pessoas perceberam que somos diferentes. Meu pai é do humor, eu sou mais sério, mais da emoção”, afirma ele, que tem escrito sua própria história na telinha, mas nunca deixa de destacar que o pai é seu maior exemplo e inspiração.

