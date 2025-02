Beleza Fatal vira termômetro na Band e abre caminho para nova fase

NOVOS RUMOS NO CANAL?

Beleza Fatal vai estrear no horário nobre da Band; entenda como a chegada da trama no canal pode abrir caminho para uma nova fase da emissora

A Band confirmou a estreia de Beleza Fatal em seu horário nobre. Não é de hoje que a teledramaturgia brasileira está passando por uma fase de novos capítulos na TV aberta. Entenda como a chegada da novela do streaming pode ditar um novo rumo no canal e como a emissora pode sair beneficiada.

Beleza Fatal será exibida na emissora de segunda a sexta a partir do dia 10 de março, às 20h30, logo após a exibição do Jornal da Band. A informação foi confirmada pelo canal. É interessante observar que, durante a coletiva de imprensa da novela, Camila Pitanga (47) apostou em Beleza Fatal como uma novela que é capaz de abrir mercado. E parece que o tempo comprovou que a atriz estava certa com esta afirmação.

O QUE A BAND TEM A GANHAR?

A emissora ganha em muito com a exibição de Beleza Fatal em seu horário nobre. O mais evidente é por questões de audiência. Como a trama é comprovadamente um verdadeiro sucesso, vale a pena investir para atrair um novo público na faixa.

Sem contar o elenco, Beleza Fatal é a primeira novela da Max Brasil e já carrega rostos tão familiares. Já começa pelo grupo de protagonistas que dispensa apresentação: Camila Pitanga, Camila Queiroz (31) e Giovanna Antonelli (48), grande forma de estrear.

Para além desses pontos, a emissora sai ganhando porque a trama já está no ar e comprovadamente vai bem no streaming, ou seja, tem tudo para ser bem aceita pelo público. E esses dois pontos são muito importantes.

O que fica nítido é que o horário nobre da Band será preenchido por grandes nomes da teledramaturgia brasileira, algo que há tempos não era visto no canal. E ainda com um baixo custo, pois a trama já está no ar e é uma obra bem aceita pelo público.

PROVA DE FOGO

A Band também aguarda a estreia de Romaria, a nova menina dos olhos do renomado autor Jayme Monjardim (68), que está prevista para estrear na Band no último trimestre de 2025. A novela será coproduzida pela Band e pela Max, assim como Beleza Fatal.

O que isso quer dizer? Pode-se apontar que a trama escrita por Raphael Montes (34) vai servir como uma prova de fogo para chegar a esse investimento. A novela emprestada pode abrir ou fechar caminhos para essa nova fase da Band rumo à Romaria. Vale esperar para ver o desenrolar dessa história.

