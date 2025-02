Filho de Faustão revela se apresentador possui planos de retornar à TV

Vai voltar? João Silva, filho de Faustão, contou que conversa com o pai a respeito de um possível retorno do veterano às telinhas

Ao que tudo indica, o público poderá rever Fausto Silva, o Faustão, novamente nas telinhas! Em entrevista ao site 'F5', o apresentador João Silva, filho do veterano, revelou que o pai possui planos de retornar à TV em breve.

De acordo com João, ele e Faustão conversam bastante sobre o assunto. O veterano, que passou por dois transplantes nos últimos anos, está longe da televisão desde 2023, quando deixou o comando do programa 'Faustão Na Band'.

"A gente conversa muito sobre isso. Ele quer voltar a trabalhar e até me disse: 'Vou voltar com algo completamente diferente do que já fiz na minha vida’. Eu acho que ele vai vir com coisa grande", declarou João Silva.

O jovem, que seguiu os passos do pai e atualmente apresenta o 'Programa do João', também na Band, ainda falou a respeito da saúde de Faustão. "Ele está mais forte fisicamente e também emocionalmente. A animação dele empolga todos nós e a torcida é para que ele volte a trabalhar ainda este ano no princípio do ano que vem", disse ele, por fim.

Faustão surge no 'Domingão com Huck'

Faustão, que foi uma presença marcante nos domingos da TV brasileira, surgiu em dezembro de 2024 no programa 'Domingão com Huck', da Globo, para mandar um recado para sua filha, Lara, convidada por Luciano Huck para participar do quadro 'Quem vem para cantar?'.

Antes dela soltar a voz, Fausto deu um depoimento sobre a primogênita, fruto de seu casamento com Magda Colares, e contou que ela estudou música em segredo por nove anos. O apresentador só ficou sabendo do talento da jovem por causa do diretor musical e compositor Simoninha; confira mais detalhes da aparição do veterano na Globo!

