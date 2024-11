Gi Fernandes revela reação dos pais ao desistir de grupo internacional: 'Acharam que eu era louca'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Gi Fernandes confessa sobre escolhas ao longo da carreira e fala do apoio dos pais na trajetória artística

No teatro desde criança, Gi Fernandes (19) finalmente tem colhido os louros de seu esforço. Depois de se destacar nas séries Os Outros e Justiça 2, do Globoplay, a artista faz sua estreia em novelas com a global Mania de Você. Em entrevista à Revista CARAS, ela confessa sobre escolhas ao longo da carreira e como os pais reagiram com sua jornada na arte.

A carioca diz que as oportunidades que surgem provam que ela fez a escolha certa ao desistir de vaga na banda pop internacional Now United para se dedicar à carreira de atriz. Porém, Gi Fernandes menciona que os pais dela não aceitaram de primeira a escolha da jovem de não integrar o grupo.

"A princípio foram contra, acharam que eu era louca (risos). No Brasil a arte não é valorizada como deveria, é uma carreira instável, uma hora você está trabalhando e em outra não está. E eu ia conhecer o mundo, aprender línguas, ganhar em dólar, meu pai dizia isso (risos)", declara.

Gi Fernandes reforça que os genitores sempre acreditam no seu talento, mas acreditavam que ela teria mais oportunidades com uma carreira artística na música internacional, porém a atriz ouviu seu coração e optou pela vida na atuação brasileira.

"Sempre tive dentro de mim que eu ia conseguir. Desde nova tinha a certeza de que iria realizar meus sonhos, por mais difíceis que fossem. Acabou que meus pais entenderam, me apoiaram e foi o que me impulsionou de fato a tomar essa decisão. E agora estou aqui, vivendo meu sonho, cada dia mais construindo e aprendendo, que é o que essa profissão mais tem: a gente nunca para de aprender", afirma.

