Mania de Você: Nova reviravolta muda a vida de Luma. Saiba como

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Luma (Agatha Moreira) passará por uma mudança radical em sua vida. A jovem será expulsa do apartamento de Mavi (Chay Suede) e começará uma nova fase, incluindo mudanças em seu modo de viver.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Luma será expulsa depois que Mavi descobre que ela tentou pegar o pendrive com o vídeo da morte de Molina (Rodrigo Lombardi). Então, ela terá que ir para o abrigo onde Viola (Gabz) está vivendo e aluga um quartinho no local.

Inclusive, ela mostrará que está arrependida de ter prejudicado Viola com suas mentiras e tentará fazer as pazes com ela, mas o plano não dará certo.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 27 a 30 de novembro:

Capítulo 69 - Quarta-feira, 27 de novembro

Iberê tenta convencer Mavi a desistir da ideia. Luma conta a Viola o plano de Mavi para destruir a comunidade e a lona cultural. Marcel e Rudá se unem contra o plano de Mavi. Mércia confronta Nahum por estar com Moema. Marlete e Ísis concordam sobre o casamento de Evelyn e Tomás. Berta comenta com Sirlei que está desconfiada da relação de Leidi e Zuleide. Ísis e Leidi tramam se livrar de Marlete. Viola consegue levar clientes para a birosca, com o sucesso de sua comida. Marcel entrega a Viola uma carta da Prefeitura notificando a desapropriação de imóvel para fins de utilidade pública.

Capítulo 70 - Quinta-feira, 28 de novembro

Viola incentiva a comunidade a resistir à desapropriação. Mavi sente a reação dos seus funcionários que moram na comunidade. Luma conta a Mavi que foi ela quem contou a Viola que o empresário está envolvido na desapropriação dos imóveis. Hugo sofre ao ver Diana entrando na lancha de Jean Pierre. Diana conta a Fátima que Hugo está hostil com ela. Viola enfrenta Grilo, e o expulsa da reunião de moradores da comunidade. Marlete observa Sirlei dando dinheiro para Lorena e descobre que ele tem um filho fora do casamento. Rudá procura Luma.

Capítulo 71 - Sexta-feira, 29 de novembro

Rudá pede ajuda a Luma. Daniel diz a Michele que convocará a imprensa para denunciar a estrada. Viola repreende Rudá por ter falado com Luma. Luma se sente acuada por Mércia. Moema não acredita em Iberê. Michele chora ao ler a carta de Cristiano. Mércia alerta Mavi sobre seus inimigos. Mavi avisa a Luma que o restaurante está indo mal. Mércia observa Luma dizendo a Rudá que decidiu ajudá-lo.

Capítulo 72 - Sábado, 30 de novembro

Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá. Rudá insite em acompanhá-la, deixando Viola preocupada. Mércia descobre o plano de Luma e decide agir. Luma tenta motivar a equipe do restaurante e promete resolver a questão da desapropriação na comunidade. Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele. Daniel enfrenta Mavi sobre a construção de uma estrada que ameaça a comunidade.