Eduardo Sterblitch sobre Os Outros 2: 'Muita gente evangélica vai ter preconceito'

Durante coletiva de imprensa, o ator Eduardo Sterblitch adiantou sobre a nova temporada da série 'Os Outros' e confessa novidades do seu personagem

Sucesso no Globoplay e na TV aberta, a série Os Outros ganha novos episódios no streaming da Globo a partir do dia 15 de agosto. Eduardo Sterblitch (37) é um dos personagens principais da trama. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa de lançamento da nova temporada e conversou com o ator, ele adianta sobre as novidades e declara: "Muita gente evangélica vai ter preconceito".

A fala de Eduardo Sterblitch é com relação ao enredo de Leticia Colin (34) uma das novidades da série. Na trama, ela interpreta Raquel, uma corretora de imóveis religiosa e metódica, que zela para que as casas do condomínio sejam vendidas para pessoas que ela considera "do bem". A partir dai, ela vive um conflito com Sérgio, personagem de Eduardo.

"Vocês vão ver que vai acontecer um fenômeno muito interessante. Pela primeira vez, muita gente evangélica vai ter preconceito com a gente, achando que a gente tem preconceito com eles. Vai ser um preconceito oposto. É tanto preconceito com crente, com a galera evangélica e eu acho que vai acontecer a virada da virada", declara.

Por outro lado, Letícia Colin reforçou que não concorda com a fala do ator: "Não concordo, Edu. Eu acho que a gente está falando de amor, afeto, algo muito mais do que religião, uma busca por conexão", confessou a atriz.

Lucas Paraizo, autor da série completou que a trama não nomeia a religião abordada, por isso, a personagem Raquel é uma mulher religiosa, mas que tem outras camadas e a fé dela não é atrelada, necessariamente, ao cristianismo.

O ator complementou o que quis dizer: "Eu não estou falando isso com a visão artística da coisa, estou falando como uma pessoa cristã. Muitas vezes foi colocada essa questão evangélica cristã com preconceito e pela primeira vez não está rolando isso. Eu acredito que vai rolar um preconceito ao contrário pelo medo de estar sofrendo um preconceito", finaliza.

