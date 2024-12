Eliana destaca conexão com o público feminino: 'Falo muito com as mulheres'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Eliana reforça conexão com o público feminino e fala sobre apresentar o 'Saia Justa', no GNT

Eliana (52) deixou o SBT após 15 anos de casa e se tornou a nova estrela da Globo, onde embarcou em um novo desafio profissional ao assumir como uma das apresentadoras do Saia Justa, do GNT. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a comunicadora destaca conexão com o público feminino: "Falo muito com as mulheres".

Eliana é a apresentadora do Saia Justa, do GNT, onde divide o comando da atração com Bela Gil (36), Rita Batista (45) e Tati Machado (33). O programa é conhecido por ser um espaço de diálogo entre as mulheres sobre os mais diversos assuntos relacionados ao universo feminino.

"Em linhas gerais, eu acho que falo muito com as mulheres. Já falava com as mães quando trabalhava com as crianças. Quando fui para os domingos — isso é um dado —, a maior parte do público é feminino, então continuo falando com elas, com muita responsabilidade em todos os campos", declara.

A apresentadora reforça a importância da temática do programa para o universo feminino e destaca que o Saia Justa aborda os mais diversos assuntos do dia a dia das mulheres, de uma maneira leve e responsável.

"Foi visto que era importante as mulheres darem aquele respiro no meio da semana, na quarta-feira, para relaxar, de forma leve, por isso o novo time. Os debates sobre o universo feminino são importantes, temos muito que batalhar pelos nossos sonhos, pela equidade de direitos e o Saia tem essa leveza. Fico realizada quando vejo os números de audiência", aponta a apresentadora.

Para além do Saia Justa, no GNT, Eliana retorna às tardes de domingo da televisão brasileira para comandar o The Masked Singer Brasil, na TV Globo. A empresária menciona que já está acostumada a dialogar com a família brasileira.

"E falo com a família brasileira há muitos anos. Quando fiz a transição do público infantil para o adulto, na verdade, ampliei esse público. As crianças podem assistir ao Masked, que é divertido, lúdico, um conteúdo familiar", finaliza a apresentadora Eliana.

