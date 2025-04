Maisa comenta sobre sentimentos de inveja e falsidade: ‘Vai afastando’

A atriz Maisa apareceu em suas redes sociais para fazer um desabafo sobre situações que têm ocorrido recentemente na sua vida

Nesta terça-feira, 8, a atriz Maisa surgiu em suas redes sociais para desabafar abertamente sobre situações envolvendo falsidade e inveja. A artista ainda revelou que, no último mês, teve algumas “revelações”.

“Vai afastando, Deus, toda falsidade e inveja desse mês de novo, porque no mês passado foi tanta revelação que put* que pa**u” , comentou a atriz em suas redes sociais, no entanto, a publicação acabou sendo apagada.

Uma internauta comentou que concordava com o posicionamento dela sobre o assunto e disparou: “Já comentei isso num outro tweet teu sobre o tema. Mas quanta falsidade não deve rolar nesse meio de sub e celebridades mesmo, tem que ser muito blindado”, escreveu a usuária.

A artista respondeu à mensagem da fã e ainda acrescentou: “Pois eu não acho muito diferente do mundo real não… Pessoas falsas tem em todo lugar! E meu ciclo é muito mais de fora, então eu vejo muito isso”.

Maisa rebate críticas sobre cena com dublê em 'Garota do Momento'

Atualmente, Maisa Silva está fazendo o maior sucesso como a Bia em Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo. Nesta segunda-feira, 17, aconteceu uma cena em que a personagem se afogou no mar e a atriz surpreendeu seus seguidores ao revelar que a cena foi feita com uma dublê.

Muitos internautas afiraram que se tratava de uma gravação simples, que a própria Maisa poderia fazer. E a atriz fez questão de rebater as críticas.

"Gente... entre o aparentemente e o que realmente é tem um abismo. O trabalho dos dublês é extremamente técnico. As vezes temos dublê para correr porque simplesmente não querem desgastar o ator ou correr um risco dele cair e se lesionar por exemplo", comentou a atriz.

