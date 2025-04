BBB 25: Votação acirrada divide opinião do público sobre o próximo eliminado

Enquete da CARAS Brasil aponta disputa intensa entre os brothers pela permanência no BBB 25. Ainda dá tempo de participar, vote!

O reality show BBB 25 entrou no modo turbo, a temporada está prestes a chegar ao fim e a dinâmica está acelerada para encontrar seus 3 finalistas. Neste clima, o jogo segue cheio de reviravoltas e mais um paredão foi formado na noite do último domingo, 06. O resultado promete movimentar o programa.

Diego Hypolito(38), João Gabriel (21) e Vitória Strada (28) disputam a permanência no BBB 25, mas a disputa está acirrada. O público ainda não se decidiu e o resultado de quem deve ser o próximo eliminado do jogo promete surpreender; confira a parcial da enquete da CARAS Brasil.

No momento, João Gabriel é o participante que mais recebeu votos e deve deixar o reality show, liderando a disputa com 49,64% dos votos. Na sequência, com pouco diferencial, vem Diego Hypolito, o ex-atleta recebeu 43% do percentual.

Por fim, Vitória Strada tem apenas 7,37% dos votos e não deve ser eliminada. Estes são os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, mas quem você quer que continue? Ainda dá tempo de votar! Participe e dê sua opinião sobre o futuro do jogo.

COMO O PAREDÃO FOI FORMADO?

Antes da formação do paredão, os participantes participaram disputaram a prova para coroar o novo líder da semana. Na reta final do embate, Maike e Renata duelaram na sorte. Eles tiveram que abrir uma bolsa e encontrar o card premiado. O campeão foi Maike, que se tornou o líder mais uma vez no jogo.

Na formação do paredão da semana no BBB 25, Maike indicou Diego Hypolito para a berlinda. "A minha indicação é ele por conta de tudo o que já passamos aqui", disse ele. Na sequência da dinâmica, os participantes fizeram a votação no confessionário e os dois mais votados foram João Gabriel e Vitória Strada.

