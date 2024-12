Eliana faz confissão sobre apresentar o Saia Justa: 'Nessa altura da minha vida'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Eliana analisa mudanças na carreira ao longo do ano e fala sobre comando do programa Saia Justa, no GNT

Em um ano repleto de transformações, Eliana (52) deixou o SBT após 15 anos de casa e se tornou a nova estrela da Globo, onde é uma das apresentadoras Saia Justa, do GNT, comandando a atração ao lado de Bela Gil (36), Rita Batista (45) e Tati Machado (33). Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a comunicadora confessa sobre a responsabilidade de apresentar o programa: "Nessa altura da minha vida".

Eliana ficou bastante conhecida pelo público por comandar durante muitos anos programas de auditório nas tardes de domingo. A apresentadora se aventurou ao aceitar apresentar o Saia Justa, e revela que, com a maturidade, sente cada vez mais vontade de dividir suas vivências com outras mulheres.

"É uma experiência muito bacana. Ali sou como sempre fui com minhas amigas, com as mulheres da minha vida, mas desta vez expandindo isso para além das amigas e dando as minhas opiniões. Com a maturidade, venho percebendo o quanto é importante eu dividir minhas experiências profissionais e pessoais com outras mulheres. Tenho mais de 40 milhões de seguidores e há um público que entende que tenho algo a dizer, isso acontece nas redes. É uma responsabilidade minha não me calar e falar com as mulheres", declara.

A apresentadora aproveita para responder aos comentários que ela está mais 'soltinha' ao comandar o Saia Justa: "As pessoas têm essa impressão por conta do meu trabalho com o público infantil. Eu tinha que ter uma postura ilibada".

Eliana relembra sobre a transição para o público infantil:"Sempre tive um cuidado com a forma que eu me comunicava e me comportava. À medida que saí desse universo pude ser a mulher que sou. É libertador você ter um programa com essa representatividade, ter parceiras de discussão para debater, refletir. Nessa altura da minha vida, o Saia foi um presente", finaliza a apresentadora Eliana.

