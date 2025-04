BBB 25: Renata revela quem foi a primeira pessoa que beijou em 2025

A bailarina Renata, em conversa no Quarto Nordeste, revelou nesta terça-feira, 8, quem foi a primeira pessoa que beijou neste ano; confira!

Nesta terça-feira, 8, durante uma conversa no Quarto Nordeste com o representante comercial Maike, a bailarina Renata revelou quem foi a primeira pessoa que beijou em 2025. Em seguida, o brother faz uma brincadeira, mas logo foi rebatido pela sister.

Renata brincou ao comentar sobre o momento em que aconteceu o beijo: "Foi aqui pro Brasil todinho ver. Primeiro beijo de 2025 inaugurado com sucesso" , afirmou. Maike entrou no clima e respondeu: "O meu também".

A sister, porém, rapidamente respondeu à provocação: "Foi, né? [...] Claro que não, né Maike? O seu primeiro foi aqui, mas não foi comigo não”, que se refere ao beijo entre o brother e a ex-BBB Giovanna.

O representante comercial acabou assumindo que seu primeiro beijo do ano não aconteceu dentro do reality. "Então pronto. Não aqui e não foi comigo", rebateu Renata. Na sequência, Maike quis saber se ela havia passado a virada do ano acompanhada, mas a sister negou.

Confira a conversa em que Renata revela o primeiro beijo do ano:

Romance com Maike

Os participantes Renata e Maike estão aproveitando bastante os últimos dias de BBB 25! Após passar quase a temporada inteira demonstrando interesse na sister, o paulistano conseguiu conquistá-la e os dois finalmente deram o primeiro beijo dentro do confinamento.

Na tarde desta terça-feira, 8, o novo casal da edição conversou sobre o romance e a bailarina explicou que, por escolha, decidiu focar somente no jogo durante os primeiros meses. Maike, por sua vez, brincou que Eva, melhor amiga de Renata, a impedia de se envolver com ele.

A sister ainda revelou que encarava os flertes do colega somente como brincadeira. "É que eu acho que antes também, pelo menos da minha parte, eu levava na brincadeira", declarou Renata.

