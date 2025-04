Aos 22 anos, o ex-BBB Davi Brito anuncia que será pai

Ex-BBB Davi Brito surpreende ao anunciar que sua namorada está grávida do primeiro filho dele: ‘Papai calabreso está na área'

Menos de um ano após ficar milionário, o ex-BBB Davi Brito será pai! Nesta terça-feira, 8, ele anunciou que sua namorada, Adriana Paula, está grávida.

Ele fez uma live nas redes sociais para dar a notícia para os fãs e garantiu que vai assumir a paternidade do bebê e dar todo o suporte necessário. “Papai calabreso está na área”, disse ele.

Davi ainda comentou: "Seguir em frente, vida que segue, não tem o que fazer porque a criança já está sendo gerada e estamos dando todo o suporte com a criança. Eu vou comprar os 'mimos' junto com ela. É a primeira vez que eu vou ser pai, e está sendo tudo novo. É muito difícil lidar com tudo isso, mas estou assumindo meu papel como pai, responsável, de homem. Agora é dar todo o suporte necessário para a criança", disse ele.

E completou: "Para ela está sendo muito difícil, mas acredito que tudo isso vai passar. Ela vai vir com paz, com saúde, com alegria. Com tudo o que Deus nos preparou. Lá na frente, tudo vai passar e a gente vai dar risada. Raquel já está desesperada para eu falar. Raquel [Brito] é titia, está muito eufórica, minha mãe tambpem. Eu também estou muito feliz para receber ele de braços abertos. Ela está digerindo toda essa situação da gravidez, se ela sumir do Instagram, é porque está se sentindo mal pela gravidez. Meu direito como pai, assumi a responsabilidade e meus deveres como pai. Estou fazendo mercado, comprando frutinhas, ajudando a limpar a casa, fazendo tudo dentro das minhas possibilidades. Ela ainda está indo trabalhar mas, se não estiver mais se sentindo confortável, estou aqui dando esse apoio".

Vale lembrar que Davi Brito foi o vencedor do BBB 24, da Globo, no ano passado.

