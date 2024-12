Eliana relembra estreia nas tardes de domingo da TV: 'Predominantemente masculino'

Eliana fala sobre as transformações ao longo da carreira e confessa como lida com as mudanças, em entrevista exclusiva à Revista CARAS

Eliana (52) iniciou sua trajetória artística apresentando programas e canções infantis durante mais de 15 anos. Com o tempo, a apresentadora migrou do infantil para o público adulto e assumiu um novo desafio na carreira. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ela relembra sobre a estreia nas tardes de domingo: "Predominantemente masculino".

Em sua trajetória, Eliana assumiu o comando de programas de auditório voltados para o público adulto, sendo uma das primeiras mulheres a concorrer como apresentadora nesta faixa de horário da televisão aberta aos domingos. A empresária fala sobre este período de sua vida.

"Eu acho que tenho isso no meu DNA, porque comecei cantando, fui para o público infantil e depois fui falar com a família brasileira aos domingos, em um ambiente predominantemente masculino. Depois de tantos anos no mesmo canal, resolvi aceitar o convite de ir para uma das maiores emissoras!", declara.

No ano de 2024, Eliana deixou o SBT após 15 anos de casa e se tornou a nova estrela da Globo, onde assumiu o comando do Saia Justa, do GNT, mesmo canal em que, em janeiro, assume o especial Casa de Verão da Eliana, além de pilotar o reality The Masked Singer Brasil, nas tardes de domingo da TV Globo.

A comunicadora confessa como lida com as mudanças profissionais e pessoais: "Eu penso: que delícia poder ter novos desafios e fazer coisas diferentes depois de tantos anos de carreira. Sempre dá aquele friozinho na barriga e é isso que me motiva. Se a gente esperar que tudo fique perfeito para fazer mudanças na vida, a gente fica estagnado. Eu gosto do processo, nada vem pronto", finaliza a apresentadora Eliana.

